Curtea Constituțională dezbate marți, de la ora 17.00, contestația depusă de pro-rusul Călin Georgescu a deciziei Biroului Electoral Central de a-i respinge candidatura la prezidențiale.

"În circa 10 minute, la CCR ajunge contestația formulată de Călin Georgescu. Dumnealui are acest drept. BEC nu are dreptul atunci când sunt îndeplinite toate chestiunile legate de acte, de forma, nu are dreptul să respingă un candidat", a spus, luni, George Simion, care s-a plâns de un "nou abuz".

Simion a mai precizat că "nu avem mari speranțe că va face dreptate CCR" dar Călin Georgescu "va epuiza toate căile legale".

Tot marți va fi luată în discuție și contestația împotriva deciziei Biroului Electoral Central privind înregistrarea candidaturii primarului general al Capitalei, Nicușor Dan, pentru alegerile prezidențiale din luna mai.