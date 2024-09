Liderul liberalilor, Nicolae Ciucă, a declarat că, la alegerile locale din iunie, l-ar fi votat pe Nicușor Dan, dacă ar fi avut buletin de București. PNL a avut propriul candidat la Primăria Capitalei, Sebastian Burduja.

"Locuiesc în Balotești, deci nu am dreptul să votez în București, dar l-aș fi votat pe Nicușor Dan”, a mărturisit liderul liberal miercuri seara, în cadrul unei emisiuni la Gândul.info.

În acest context, Ciucă a evidențiat importanța unei colaborări pentru viitorul Bucureștiului, mai ales în ceea ce privește proiectele de infrastructură și mediu, cum ar fi întreținerea spațiilor verzi din oraș: "Atunci când am fost prim-ministru, am avut o colaborare cât se poate de eficientă și am căutat împreună să găsim soluții pentru bucureșteni".