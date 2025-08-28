Premierul Ilie Bolojan afirmă că, dacă proiectul de modificare a pensiilor magistraților va cădea la Curtea Constituțională, ”e greu de presupus că acest Guvern va mai avea legitimitatea să vină să rezolve alte nedreptăți”.

Bolojan amintește că și în alte domenii există pensionări rapide și ”dezechilibre în raportul dintre pensie și salariu”, premierul susținând că modificările din Justiție trebuie să fie extinse și la celelalte sisteme unde sunt astfel de inechități.

Ilie Bolojan a fost întrebat ce va face Guvernul dacă Curtea Constituțională va declara neconstituționale schimbările pe care Legislativul le aduce în ceea ce privește pensiile și vârstele de pensionare pentru judecători și procurori.



”În primul rând, încercăm să pregătim acest pachet cât mai bine posibil, ținând cont de deciziile pe care Curtea Constituțională le-a emis în acest domeniu de-a lungul anilor, și nu sunt puține, iar acest pachet se referă la ceea ce se întâmplă în viitor, la pensiile care vor intra în plată. Eu sper că, respectând toate deciziile Curții, respectând legislația, argumentând cât mai bine, acest pachet are șanse mari să treacă de Curtea Constituțională. Al doilea lucru: dacă un astfel de pachet va cădea la Curtea Constituțională, e greu de presupus că acest Guvern va mai avea legitimitatea să vină să rezolve alte nedreptăți, alte acumulări care sunt adunate”, a declarat Ilie Bolojan, miercuri seară, la Antena 3, citat de News.ro.

Premierul a amintit că nu doar magistrații, ci și alte categorii profesionale au privilegii comparativ cu restul populației.



”Aceste dezechilibre legate de pensionări nu sunt doar în acest sistem (de Justiție – n.r.), sunt și în alte sisteme, avem, spre exemplu, Ministerul de Interne, serviciile de informații, și aici există reglementări care înseamnă pensionări prea rapide, înseamnă dezechilibre în raportul dintre pensie și salariu și deci această corecție este un cap de pod și ea trebuie extinsă și în celelalte zone, dintr-o echitate, dar nu numai dintr-o echitate, ci pur și simplu din condiții minime de sustenabilitate a sistemului de pensii”, a adăugat prim-ministrul.

El a spus că, dacă Guvernul nu reușește să treacă pachetele propuse, atunci trebuie să lase un alt executiv.

”Uitați-vă unde am ajuns spunând că totul este posibil și că există soluții magice! Nu există soluții magice (...) Fără aceste corecții nu am făcut nimic și atunci, dacă nu ai reușit să treci un prim pachet, înseamnă că nu mai ai legitimitatea să mergi mai departe și atunci mai bine lași alte guverne, care nu au decât să vină cu altă energie, cu altă autoritate, ca să facă lucrurile. Dar sunt niște pachete obligatorii dacă vrem să menținem o coeziune socială minimă și oamenii să fie parte la acest efort care se face”, a adăugat premierul Ilie Bolojan.

