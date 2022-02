Dacian Cioloș și-a dat demisia luni după-amiază de la conducerea USR, potrivit unor surse.

Demisia a fost anunțată în ședința Biroului Național și are loc după ce partidul a respins un proiect de reforme propus de Dacian Cioloș.

Potrivit statutului, vicepreședintele care a obținut cele mai multe voturi la Congres va prelua conducerea interimară a formațiunii. În cazul de față este vorba despre fostul ministru al Transporturilor, Cătălin Drulă.

Dacian Cioloș a propus, printre altele, înființarea unei comisii de experți și demiterea secretrarului general, dar și interzicerea excluderilor din USR pe motiv de delict de opinie. Aceste propuneri au fost respinse, iar încă de săptămâna trecută Cioloș amenința că, dacă nu vor fi votate, va demisiona.

Biroul de presă al USR a anunțat că Dacian Cioloș va susține o conferință de presă, la ora 18:00, la sediul central al partidului.

Într-un mesaj transmis ulterior pe WhatsApp către parlamentarii USR, Dacian Cioloș a spus: ”Bună colegi. Din motivele pe care am avut ocazia să le expun în partid în aceste ultime zile, în urma votului de azi din BN asupra Programului meu ca Președinte, am decis să-mi depun mandatul de președinte al USR. Intenționez să răman în continuare în partid și să susțin, ca membru, lucrurile care cred că ar trebui făcute. Vă mulțumesc pentru felul în care am lucrat împreună, vă urez mult succes și să ne vedem cu bine. Îi urez mult succes lui Cătălin Drulă pentru interimatul pe care-l va prelua. Dacă credeși că vreodată vă pot ajuta cu ceva, sunt alături de voi”.



+++

Ce spunea, săptămâna trecută, Cătălin Drulă

Vicepreședintele USR Cătălin Drulă a lansat o serie de atacuri la adresa lui Dacian Cioloș, despre care a spus că dezbină, în loc să coaguleze energiile partidului. Fostul ministru spunea și că e gata să preia conducerea partidului, dacă actualul președinte își dă demisia.