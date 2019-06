Președintele PLUS a confirmat pentru Politico informațiile care au circulat în ultima săptămână privind candidatura sa la conducerea noului Grup politic din Parlamentul European Renew Europe.

Despre candidatura lui Dacian Cioloș s-a vorbit după ce Nathalie Loiseau, șefa eurodeputaților En Marche, s-a retras din cursă în urma unor comentarii făcute la adresa unor colegi de alianță.

Alianța 2020 USR PLUS are a treia delegație ca mărime din Renew Europe.

Dacă va câștiga cursa, Cioloș va deveni primul român care va conduce un Grup politic în Parlamentul European. Printre candidații la șefia Renew Europe se numără și eurodeputații Fredrick Federley (Suedia) și Sophie in’ t Veld (Olanda).

”Încrederea cetățenilor vine cu o enormă responsabilitate. Ei așteaptă o Europă diferită și mai bună. Ei așteaptă mai multe rezultate concrete”, a declarat liderul PLUS pentru Politico.

Cioloş a dat asigurări că va rămâne la Bruxelles, ”o promisiune esențială”, dat fiind că fostul comisar pentru Agricultură a declarat în mai multe rânduri că va candida anul viitor la alegerile parlamentare.

Într-un interviu acordat recent EurActiv.com, Dacian Cioloș a precizat că se va duce la Bruxelles, dar a susținut că va candida în 2020 pentru Parlamentul de la București.

:”Eu n-am minţit oamenii când am acceptat să fiu capul listei şi am făcut campanie cu un program electoral în care am crezut. Dar programul electoral pe care noi l-am gândit pentru Parlamentul European are legătură totală cu proiectul nostru în România şi anume, obiectivul de a guverna. Implicarea mea ca europarlamentar nu exclude deloc prezenţa mea în România. Dimpotrivă, voi fi foarte prezent în România, mă voi implica în campaniile pe care le vom avea şi voi fi, într-un fel sau altul, parte a echipei prezidenţiale. Să vedem în ce fel voi putea să ajut, dar în mod clar voi fi prezent în ţară, voi participa la campania electorală și obiectivul nostru e să participăm la alegerile pentru Parlamentul naţional şi voi candida - nu are nimic ce să mă împiedice - pentru Parlament. Vom cere încrederea românilor pentru a forma Guvernul. Clar, ăsta e obiectivul nostru final. Asta e motivul pentru care eu am intrat în politică şi o să duc până la capăt acest proiect”.

Politico notează că Dacian Cioloș este un Macron al României, având în vedere stilul său cameleonic.

Fost aliat al popularilor, Cioloș s-a alăturat acum noului grup gândit de președintele francez, Emmanuel Macron, și liberalii europeni.

”Va fi un grup politic de centru, ideologic vorbind, în mod clar proeuropean, care va promova valorile europene și noul curent de reînnoire a modului în care e făcută politica, de la Est la Vest, de la Nord la Sud. Acest curent va aduce fețe noi în politică, precum cele pe care le vedem acum în România. Unii ne consideră un partid "anti-sistem”, întrucât dorim să facem să schimbăm actualul status-quo și să înlăturăm acea parte din sistem care ține pe loc dezvoltarea țării; suntem "anti-sistem” doar în acest sens, dar proeuropeni. Este ceea ce dorim să promovăm în noul grup politic, care își dorește să construiască și să consolideze Europa, canalizând aceste energii de voință, ținerețe și colaborare pe care le-am experimentat cu toții în multe părți ale Europei”, declara fostul premier în interviul pentru EurActiv.com.