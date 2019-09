Liderul PLUS, Dacian Cioloş, a declarat luni că există o mare posibilitate ca Rovana Plumb, propusă comisar european din partea României, să fie respinsă, deoarece sunt semne de întrebare privind integritatea sa.

"Am înţeles că doamna Dăncilă insistă în continuare cu doamna Rovana Plumb, în ciuda faptului că are semnale clare, şi din informaţiile mele, are semnale nu doar din Parlamentul European, dar şi din partea Comisiei Europene, că există un risc major ca doamna Rovana să nu treacă de audierile din Parlamentul European. Pentru că una e să fi fost aleasă europarlamentar şi să ai o poziţie în grupul politic din care să faci parte, şi alta e să îţi asumi în numele Uniunii Europene un portofoliu şi să ai competenţele, dar mai ales să nu ai nicio pată şi nici o urmă de îndoială asupra integrităţii tale. Şi ştim că doamna Rovana Plumb a avut un dosar pentru care nu a început urmărirea penală", a declarat Dacian Cioloş, în cadrul conferinţei de presă comună cu preşedintele USR, Dan Barna.

Cioloş a sugerat că partidul din care face parte, Renew Europe, ar putea să n-o voteze pe Rovana Plumb în PE.

''În loc să vorbească la audieri cum îşi va vedea portofoliul pe care îl va primi şi ce viziuni are despre domeniul respectiv, doamna Plumb va trebui să răspundă la o serie de întrebări şi de suspiciuni legate de integritatea dânsei. Aici nu e vorba să ai o condamnare ca să nu obţii o anumită poziţie, că la noi, PSD, aşa e obişnuit, chiar dacă ai condamnare, nu ai nicio problemă să fii ministru sau să ocupi o poziţie în stat. La nivel european, chiar suspiciuni dacă sunt ridicate asupra ta, pui în pericol şi sub semnul întrebării credibilitatea întregii Comisii. Există riscul să fie respinsă, şi eu cred că România nu poate să îşi permit această ruşine şi această umilinţă", a avertizat Cioloş.

Liderul PLUS a mai precizat că i-a explicat premierului Dăncilă faptul că în mod clar vor exista foarte multe semne de întrebare referitoare la această candidatură: "Încă mai are posibilitatea, doamna Dăncilă, să revină asupra acestei decizii şi să facă o propunere decentă".