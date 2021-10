Prim-ministrul desemnat, Dacian Cioloș, va invita marți liderii PNL, UDMR și ai minorităților naționale la discuții pentru formarea unui nou Guvern.

„În concordanță cu atitudinea noastră coerentă încă de la momentul alegerilor parlamentare, primul pas este să invităm marți PNL, UDMR și minoritățile naționale la discuții pentru formarea unui nou guvern. Cerem refacerea coaliției în formula ei inițială și așteptăm un gest de reciprocitate din partea foștilor noștri colegi. Sperăm ca în ultimul ceas aceștia să dea dovadă de responsabilitate politică. Am decis în Biroul Național să trimitem invitații oficiale pentru a ne întâlni chiar începând de mâine cu PNL, UDMR și parlamentarii minorităților pentru a discuta reformarea Coaliției de guvernare”, a declarat Dacian Cioloș, citat într-un comunicat de presă transmis luni seara de USR.

Biroul Național al USR a decis echipa de negociere este formată din Dan Barna, Anca Dragu, Cătălin Drulă, Vlad Voiculescu și Ionuț Moșteanu.



De asemenea, a fost stabilită și echipa care lucrează la programul de guvernare: Cristian Ghinea, Oana Țoiu, Anca Dragu, Claudiu Năsui și Dragoș Pîslaru.

De asemenea, USR reiterează că cea mai bună soluție pentru România este un guvern USR-PNL-UDMR.

PNL și UDMR nu se înghesuie la discuții cu USR. Partidul lui Dacian Cioloș are și un plan B

Cristian Ghinea a declarat luni seara, la Digi24, că în Biroul Național sunt două scenarii de lucru – refacerea coaliției cu PNL și UDMR și premierul desemnat asta va încerca, iar al doilea scenariu este "un guvern Suplu, cu un număr redus de ministere, un Guvern care să-și asume ieșirea din criză și reforme".

Secretarul General al PNL, Dan Vîlceanu, a declarat tot la Digi24 că protocolul dintre PNL și USR nu mai este în vigoare.

"Este o decizie și un anunț care cred eu că vine în urma lucrului întâmplat în Parlament. Acolo s-a dovedit că existe o majoritate PSD-AUR-USR și această majoritate trebuie să formeze un guvern. Acum are ocazia să guverneze”, a declarat Dan Vîlceanu.

Vîlceanu nu a exclus discuții cu cei din USR, însă a precizat că nu mai există un protocol între cele două partide, după ce USR a votat demiterea unui guvern liberal.

"Vom discuta cu cei de la USR. Rămâne de văzut ce vom stabili și în forurile noastre de conducere. Trebuie clarificate câteva lucruri. Domnul Barna a făcut afirmația că există un protocol cu PNL și UDMR. În acel protocol era prevăzut că premierul este de la PNL, iar în acel protocol nu scria că USR dă jos guvernul. Este absurd să spui că mai există un protocol. De aceea, cred eu că discuțiile pe un premier desemnat care trebuie să își găsească o majoritate care din punctul nostru de vedere a fost testată deja: PSD-USR-AUR”, a declarat acesta.

La rândul său, președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat la B1TV că Dacian Cioloș va trebui să meargă și să facă o majoritate cu cei care au dat jos Guvernul Cîțu.

"Un lucru să dai jos guvernul ceea ce s-a și întâmplat și un alt lucru să cauți o soluție fără să dai jos guvernul. Nu poți să spui că astăzi te dau jos, îți dau un pumn în gură și a doua zi te cer de nevastă. E un mod de a face o apropiere destul de ciudată. Nu merge. Eu nu am datele necesare să vorbesc în acest moment și oricum dacă UDMR ar susține nu are majoritate trebuie să găsească și pe altcineva. Dar eu nu cred că va căuta la noi, va căuta unde are majoritate", a explicat Kelemen Hunor.