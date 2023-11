Europarlamentarul Dacian Cioloș publică o scrisoare deschisă către toți cei care împărtășesc valorile liberale fie ei lideri de partide, oameni angajați politic sau simpli cetățeni îngrijorați de destinul țării.

"Trebuie să spunem lucrurilor pe nume și să nu ne ferim de adevăr, oricât ar fi el de dureros. Dacă nu construim politic o alternativă serioasă, capabilă de a funcționa politic serios, dincolo de umori și simpatii sau antipatii personale, și de a vorbi cu tot electoratul românesc, pierdem din nou o șansă istorică. Din perspectivă politică, pe calcul matematic și electoral știm că singura variantă este o soluție politică a dreptei reunite. Dar e nevoie de mare seriozitate ca această variantă să funcționeze în lunile care urmează”, arată Dacian Cioloș în scrisoarea deschisă publicată marți.

De asemenea, Dacian Cioloș atrage atenția că acesta este un moment decisiv pentru viitorul României și al Uniunii Europene. Revirimentul extremelor împotriva viziunii liberale, proeuropene, riscă să deraieze parcursul democratic al întregii Europe.

"La noi, „sexo-marxismul” ca subiect politic, discuțiile despre avort sau comunitatea gay, Europa „decadentă” care ne „persecută” - toate sunt strategiile politice prin care PSD, ajutat de AUR, se eschivează pentru dezastrul economic și social din România”, mai spune Dacian Cioloș.

Redăm integral textul scrisorii:

Scrisoare deschisă adresată tuturor liberalilor din România

Dragi colegi,

Vă adresez această scrisoare din poziția unui simplu membru al grupului liberal Renew Europe. Este grupul din care fac parte USR și REPER. Este grupul din care a plecat PNL acum un deceniu. Este grupul pe care l-am condus în Parlamentul European. Dincolo de ceea ne desparte, afilieri politice, alianțe, traume politice, crize și certuri, suntem împreună reprezentanți ai aceluiași curent politic.

Ați văzut cu siguranță rezultatele alegerilor din Olanda. Fărâmițarea blocului democratic și proeuropean, tatonarea temelor populiste au întărit de fapt extrema dreaptă. Știți, cu siguranță, ce se întâmplă în Franța, în Germania, în Italia, în țările scandinave și în Europa Centrală. Revirimentul extremelor împotriva viziunii liberale, proeuropene, riscă să deraieze parcursul democratic al întregii Europe. Vă scriu astăzi pentru că 2024 va rescrie istoria României pentru cel puțin un deceniu. Și scriu aceste rânduri cu teama că următorul deceniu al României va fi dictat de PSD și de AUR. Știm cauza, suntem parte a ei și suntem datori să reparăm ce am stricat.

O Românie definită de PSD și AUR este o tragedie pentru români.PSD a ținut o bună parte din România în sărăcie, pentru că nu a știut sau nu a vrut să vadă români prosperi, care i-ar fi abandonat definitiv. AUR vine și vopsește tricolorul peste această sărăcie și o transformă într-o mândrie națională.

Nici unul dintre aceste partide nu are interesul politic să le ofere românilor o viață prosperă, nici unul dintre ele nu are soluții economice și nici unul dintre ele nu își dorește o Românie liberală. Să recunoaștem că nu există nicio explicație logică pentru ca o țară cum e România să fie atât de deprimată, nevrotică și neatractivă. Milioane de români trăiesc în afara granițelor României, dar în interiorul Uniunii Europene. Milioane de români cred că e mult mai bine să plece din România și să trăiască în interiorul aceluiași sistem economic și social, dar departe de casă, pentru că alte state europene le oferă o viață mult mai bună.

E o alegere conștientă și rațională pe care o respect. Avem creștere economică peste multe țări europene în care trăiesc românii care au emigrat din România. Dar mai mult de o treime din populația României trăiește în condiții de sărăcie și excluziune socială. România săracă și cea bogată trag în direcții diferite, dezbinate nu numai de prăpastia economică, dar și de inabilitatea liderilor români de a crea unitate, solidaritate și consens.

Avantajați de polarizarea socială, politicienii nu au pregătit un plan de țară pentru reducerea inegalităților și clădirea punților între cele două fețe ale României. În jumătatea uitată a României, condițiile de viață, calitatea vieții de zi cu zi nu se compară nici pe departe cu ceea ce pot primi în restul Europei. Am umblat mult prin România în acești ani, am văzut sute de comunități, afaceri locale și oameni care încearcă să schimbe această țară împotriva voinței majorității clasei politice.

Aproape fără excepție, toți ajung la discuția despre plecatul din România. Explicația situației este simplă. Suntem săracii Europei. De 30 de ani suntem oaia neagră a Uniunii Europene în multe domenii ce țin de servicii pe care statul trebuie să le ofere cetățenilor, un sistem politic, economic și social de care avem nevoie și pe care nu reușim să îl înțelegem și să îl folosim în beneficiul nostru, ca țară și ca cetățeni europeni. Nu am oferit oportunități, nu am oferit susținere, cei care au avut curaj au fost îndepărtați.

Nu a existat cu adevărat o guvernare liberală puternică și coerentă. Noi, cei care ne considerăm liberali, nu am reușit să găsim soluțiile politice pentru a oferi tuturor românilor șanse egale de a ajunge să beneficieze de pe urma sutelor de miliarde de euro puse la dispoziție de UE. Iar când am avut ocazia să facem ceva, ne-am certat și am adus din nou PSD la putere.



Mă întreb și vă întreb: ce fel de liberali suntem când economia românească se încăpățânează să crească în ciuda cvasi-monopolului PSD. 30 de ani economia românească a fost dirijată de un singur partid. A lipsit mereu adevărata guvernare liberală care să ne ofere șansa unui capital românesc real, prezent în economie și marcant social.

Banul e singura valoare în România de astăzi și toată lumea îl confundă cu bunul mers al economiei și creșterea capitalului autohton. Banul pe care abonații la stat îl cheltuie în străinătate și pe care se chinuie să îl ascundă în firme offshore. Pomana electorală a PSD a înlocuit politicile liberale, ca să ascundă risipa banului public și incapacitatea politică.

PSD, de la Ion Iliescu și până la Marcel CiolacuIon Iliescu a inventat românii care nu au mâncat salam cu soia. Primele victime ale acestei mentalități au fost liderii liberali și țărăniști de după 1990. Adrian Năstase a inventat cele două Românii, concept pe care l-a preluat și Mircea Geoană, când l-a învins Traian Băsescu. Este începutul divizării sociale din România, este momentul în care PSD a identificat economia privată ca inamic și a dat senzația sistemului public din România că are un dușman în sistemul privat.



Victor Ponta, Liviu Dragnea și Marcel Ciolacu au luptat cu Europa „decadentă”, care „persecută” România pentru că este „specială”. A fost ultima lovitură dată liberalismului românesc, ce se revendică din cel european. Cei trei au construit sentimentele antieuropene din România de astăzi. Ei trei sunt cei care au moșit nașterea AUR și apariția lui Simion.

Cei din PSD-ul de astăzi sunt locotenenții lui Liviu Dragnea, cel care a inventat referendumul pentru familie deturnat în scopuri politice și electorale și care este locul de naștere al lui George Simion.

Au știut foarte bine ce au făcut și în mod conștient au ales să facă cel mai mare rău posibil pe care îl puteau face României după ce au ținut-o în sărăcie 30 de ani. Inventarea sexo-marxismului ca subiect politic, discuțiile despre avorturi sau comunitatea gay sunt toate strategii politice ale acestor oameni care vor să își sperie propriul electorat suficient pentru a nu răspunde în fața acestuia pentru dezastrul economic și social în care au ținut și țin societatea românească.

Pentru a se asigura că nu sunt forțați să ia măsuri economice care să aducă prosperitate în România, PSD a inventat tema Europei decadente, care încearcă să ne fure copiii, să distrugă familia tradițională și să ne hrănească cu gândaci. Niciuna dintre aceste teme nu există în realitate. Vorbărie goală pentru campanii electorale. Ca să nu răspundă românilor de ce suntem noi mereu în urmă, PSD a început să spună că noi suntem mai cu moț și ne persecută Europa că suntem speciali.

Când PSD a trebuit să răspundă de ce distruge statul de drept, PSD a început să spună că Europa distruge familia tradițională. Când PSD a trebuit să se ocupe de banii europeni din PNRR, PSD a început să vorbească despre bărbații care rămân însărcinați. Construcția europeană este un proiect politic și economic menit să aducă securitate și prosperitate țărilor membre. Dar, pentru a beneficia de construcția europeană, trebuie să fii o țară serioasă și să ai politicieni competenți.

Dacă nu ești în stare de așa ceva, poți fi membru al Uniunii Europene, dar vei fi mereu ruda săracă. Lipsa liberalismului din România a permis PSD-ului să se transforme într-un partid socialist conservator și să dea naștere unei mișcări extremiste care va diviza pentru decenii această societate.



Electoratul PSD nu este dușmanul nostru. Până când nu vorbim și cu electoratul PSD, nu vom găsi ieșire din această situație. Vom avea scurte perioade politice în care vom guverna, prea scurt pentru a deveni relevanți pentru toți cetățenii României. Vom lua măsurile economice dificile doar pentru a aduce PSD din nou la guvernare. Vorbind despre liberalism acum, vreau să vă spun că am o mare înțelegere pentru cei care au votat PSD ani în șir, mi-a fost milă când am văzut mascaradele făcute de Liviu Dragnea în Piața Victoriei și Victor Ponta pe Arena Națională.

Modul în care PSD ține România în întuneric și cetățenii ei în sărăcie este o dramă generațională și istorică pentru țara noastră. Cred că este necesar să înțelegem că electoratul PSD nu este un dușman al dezvoltării. Ei sunt concetățenii noștri. Poate că vi se pare că trebuie să luptăm cu ei în alegerile care vin. Nu este adevărat, trebuie să vorbim cu acești oameni, să le arătăm că există speranță, că putem trăi împreună și că putem construi ceva în țara asta.

Că și ei se pot bucura de dezvoltarea economică care a ajuns totuși în unele părți din România, în ciuda incompetenței și interesului electoral al PSD. Trebuie să le arătăm că putem fi serioși și respectuoși cu noi înșine. E momentul să facem diferența între PSD, care este un partid corupt și periculos, și cei care au votat cu ei. Cred că este vina noastră, a celor care formăm acum opoziția, pentru starea României din ultimii 30 de ani. Am fost prea fragili, prea orgolioși și prea încrezători că PSD dispare, de fiecare dată când am ajuns la putere.

PSD și AUR vizează un electorat care se apropie de 60%. Împreună pot să facă ce doresc în țara asta și să o îngenuncheze pentru decenii. Singurul lor obstacol este nefrecventabilitatea AUR de astăzi. Altfel, vorbesc aceeași limbă, propun aceleași măsuri și au aceleași viziuni pentru România. Dacă opoziția liberală nu înțelege pericolul enorm în care punem societatea românească, atunci lupta politică este pierdută pentru cel puțin o generație.

Există o soluție politică reală, dar ea necesită viziune și curaj.

Trebuie să spunem lucrurilor pe nume și să nu ne ferim de adevăr, oricât ar fi el de dureros. Dacă nu construim politic o alternativă serioasă, capabilă de a funcționa politic serios, dincolo de umori și simpatii sau antipatii personale, și de a vorbi cu tot electoratul românesc, pierdem din nou o șansă istorică. Din perspectivă politică, pe calcul matematic și electoral știm că singura variantă este o soluție politică a dreptei reunite. Dar e nevoie de mare seriozitate ca această variantă să funcționeze în lunile care urmează.

Liderii PNL trebuie să accepte că a rămâne la remorca PSD este un dezastru politic. Faptul că există încă o traumă legată de guvernarea PNL – USR-PLUS este un lucru cât se poate de real. Dar e o traumă care trebuie vindecată. Toți avem traume politice, dar unii dintre noi aleg să nu fie suma traumelor prin care au trecut, ci suma bătăliilor pe care le-au purtat sau le vor purta. În ceea ce mă privește, am propriile mele păcate. Sunt șase ani când ar fi trebuit să avem o alternativă liberală pentru România.

Îmi asum acest fapt și admit că am mari regrete că nu am văzut întotdeauna drumul corect și nu am identificat soluțiile care ar fi putut să ajute la această alternativă. Dar, cu atât mai mult, cred că trebuie să punem deoparte orice traume politice, supărări și dezamăgiri. Eu, unul, sunt gata să fac orice ține de mine pentru a ne asigura că în 2024 România nu ajunge din nou pe mâna PSD sau a AUR. Din acest motiv, cred că e necesară toată deschiderea pentru un proiect politic care să strângă laolaltă forțele politice responsabile. În primul rând, în 2024 e nevoie de o forță politică puternică și serioasă, care să ofere un viitor liberal acestei țări.

În al doilea rând, e nevoie de oameni serioși și gata de luptă pe listele de parlamentare și locale.

În al treilea rând, e nevoie de un președinte al României, bărbat sau femeie, care să încheie un nou contract cu cetățenii. Îmi veți spune că al treilea element este unul simbolic. Da, nu este formalizat la Curtea Constituțională, nu vine notarul să îl parafeze și consecințele nerespectării sale sunt și ele simbolice. Dar este un act de onoare din partea unui om care vrea să devină președintele României.

Vă propun să dăm dovadă de înțelepciune și seriozitate. Să oferim României prosperitate în loc de frică. Să le dăm românilor un destin european în loc de o mascaradă tradiționalistă. Să fim, în ultimul ceas, o generație de oameni politici care își asumă să construiască România europeană de mâine și nu o opoziție fragmentată și haotică în România lui Marcel Ciolacu și a lui George Simion.