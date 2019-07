Preşedintele PLUS, Dacian Cioloş, a declarat marţi că ceea ce s-a întâmplat la Caracal arată faptul că nu este suficientă o schimbare a Guvernului, ci o reformă profundă a statului, a Constituţiei şi a administraţiei publice.

"Dacă mai era nevoie, ce s-a întâmplat la Caracal arată că nu avem nevoie doar de o schimbare de Guvern şi de peticeli pe ici, pe colo, ci avem nevoie de o reformă profundă a statului, care a fost profund compromis de modul în care s-a făcut politică în România, în ultimii ani, o politică clientelară, o politică de clan, o politică în interesul unor grupuri de interese şi asta se vede în momentul de faţă în dezinteresul unor oameni care lucrează în administraţia publică, profund politizată şi, acolo unde nu e vorba de dezinteres, vedem lipsa de compentenţă şi de profesionalism. Statul român are nevoie de o reformă profundă", a afirmat, la Zalău, liderul PLUS, relatează Agerpres.



El a adăugat că reforma statului nu presupune doar o modificare a Constituţiei, absolut necesară din punctul de vedere al PLUS, ci presupune şi schimbarea calităţii administraţiei publice, a oamenilor care îşi asumă responsabilităţi şi la nivel local şi în Parlamentul României.



În opinia sa, în momentul de faţă e oportunitate foarte bună pentru a schimba complet clasa politică ce guvernează România şi la nivel local, şi la nivel parlamentar.