Dacian Cioloș a declarat marți seara, la B1 TV, că premierul interimar Florin Cîțu a propus ca prima întâlnire să fie doar cu președinții partidelor care au fost în coaliție, fără echipele de negociere: "Asta a fost propunerea domnului președinte Florin Cîțu și, evident, am acceptat-o, pentru că vreau să avem această discuție indiferent de formă. E important să ne vedem, să discutăm direct și să vedem care e deschiderea, apetitul colegilor din coaliție să reîncepem discuțiile serioase, ca să știm și noi ce avem de făcut".

Secretarul general al PNL, Dan Vîlceanu, a declarat că Florin Cîțu nu are un mandat din partea partidului pentru această întâlnire.

”Nu există un mandat, pentru că astăzi am avut o discuție (cu liberali - n.r.) din toată țara pentru a vedea și opinia fiecăruia dintre ei ... Va fi o discuție la sediul PNL. Domnul Cioloș a fost invitat, în urma unei discuții, să se întâlnească mâine (miercuri - n.r.), pentru că îl tot suna pe Florin Cîțu. Au decis să se întâlnească. Eu așa știu că se vor întâlni la sediul PNLntrebat dacă se așteaptă la un răspuns ferm din prima întâlnire, el a afirmat: „Eu mă aștept la orice. Mă aștept la oricare dintre variante, important este să începem această discuție. Multă lume văd că spune, suntem într-o situație de criză, avem nevoie cât mai rapid de claritate din punct de vedere guvernamental, deci cu cât mai repede clarificăm aceste lucruri, cu atât mai bine. Dacă după această primă discuție avem varianta, continuăm negocierile și hai să intrăm în detaliu, uite care sunt pretențiile noastre, care sunt pretențiile voastre și începem de acolo o discuție. (…) Dacă, la fel, nu există intenția de a continua aceste discuții, cel puțin lucrurile vor fi clare și atunci noi, de partea noastră, vom decide ce facem în continuare”.Posibil să vină și Kelemen Hunor", a afirmat la Digi 24 Dan Vîlceanu, adăugând că este posibil să mai existe și alte întâlniri.

Klaus Iohannis va fi ținut la curent

Dacian Cioloș a declarat la B1 TV că i-a promis președintelui Klaus Iohannis că o să îl țină ”la curent” cu evoluția negocierilor, pentru care premierul desemnat are la dispoziție 10 zile.

După întâlnire ”o să îl informez despre concluzii. La întâlnirea de la Cotroceni ne-a spus foarte clar că nu vrea să se implice direct în negocierile dintre partide, că asta e rolul partidelor. Deci nu am așteptări din acest punct de vedere”, a declarat Dacian Cioloș.

El a evocat și ministerele de care ar fi interesat președintele, precum Apărare, Interne și Justiție și a precizat că în ideea în care se va ajunge la un guvern, este importantă colaborarea cu șeful statului pe aceste ministere.

Cioloș a subliniat că e normal ca, în condițiile în care se reface coaliția de guvernare cu un premier USR, să existe pretenții din partea celorlalte partide să se rediscute reîmpărțirea portofoliilor.



Întrebat ce ar putea schimba abordările liderilor de la PNL și UDMR, având în vedere că pozițiile exprimate de conducerile celor două partide au fost destul de ferme, Dacian Cioloș a precizat:

”În primul rând, nevoia de a instala un Guvern cât mai repede, un Guvern legitim, un Guvern care să poată să ducă țara prin aceste crize pe perioada de iarnă, atât criza pandemică, cât și criza prețurilor la energie, ca să nu mai vorbim de aplicarea PNRR. Vom primi în curând banii în avans, așa cum au fost prevăzuți, pentru că PNRR a fost aprobat. Până la sfârșitul anului, sunt deja câteva decizii, vreo două sau trei legi care trebuie trecute prin Parlament și apoi trebuie pregătite celelalte pentru că, știți, PNRR are aproape 30 de miliarde euro, granturi plus împrumuturi, dar are și reforme, sau bani care sunt legați de acele reforme”.