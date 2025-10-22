Spitalele publice și private vor fi obligate să instaleze butoane de panică la patul pacienților din saloanele obișnuite, respectiv sisteme de supraveghere video în secțiile ATI și UPU.

Legea care instituie această obligație - inițiată de deputații USR Emanuel Ungureanu, Adrian Wiener și Cristina Prună - a fost promulgată de președintele Nicușor Dan.

„După 2 ani de eforturi legislative constante, președintele României a promulgat, azi, legea «Alexandra Ivanov», pe care am inițiat-o în memoria unei tinere mame din Botoșani care a murit cu zile, strigând după ajutor, în Maternitatea din Botoșani. Alexandra a murit și pentru că în salonul 1 de la etajul 5 al spitalului unde ar fi putut fi salvată, nu exista niciun buton de panică și nimeni nu a auzit strigătul disperat «Nu am aer!»”, declară deputatul USR Emanuel Ungureanu, membru în Comisia pentru sănătate din Camera Deputaților.

Legea, care completează și modifică Legea privind reforma în domeniul sănătății, a fost adoptată de Parlament pe 24 septembrie.

„Măsurile care intră în vigoare sunt bune și pentru pacienți, și pentru cadrele medicale. Medicii care își fac treaba se vor simți protejați, iar pacienții își vor recăpăta încrederea în sistemul sanitar. Ne facem bine dacă vom avea în sistemul sanitar ordine, disciplină și legi care să fie respectate de toată lumea”, adaugă deputatul USR Emanuel Ungureanu.

Legea prevede, pe de o parte, obligația instalării de butoane de panică în toate unitățile sanitare publice și private cu paturi, astfel încât să permită semnalarea rapidă a unei urgențe medicale sau a unei situații de pericol iminent către personalul medical și de securitate al spitalului.

Pe de altă parte, toate unitățile sanitare publice și private care dețin secții/compartimente de ATI și/sau UPU vor fi obligate să instaleze și să mențină în stare de funcționare sisteme de supraveghere video în aceste zone.