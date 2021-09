Copreședintele USR PLUS a spus că întâlnirea pe care a avut-o marți cu președintele Klaus Iohannis pe tema crizei politice a fost una "benignă" și dezamăgitoare.

"Am avut o întâlnire cu Iohannis, o întâlnire care mi-aș fi dorit și poate ar fi trebuit să aibă loc acum câteva zile. Din păcate, sunt dezamăgit, s-a dovedit a fi o întâlnire formală, benignă, în care am prezentat istoricul acestei crize și am exprimat foarte clar poziția USR PLUS: ieșirea din criză se poate realiza printr-un nou premier propus de PNL și continuarea Coaliției. Cam aici s-a terminat partea de conținut a dialogului. Nu s-a prezentat vreo soluție, nu s-au analizat scenarii", a declarat Dan Barna.

Citește și: Întâlnirea dintre Iohannis și Barna nu figurează pe agenda președintelui

Barna a spus că președintele l-a informat că demisiile nu ajunseseră încă la el, dar le va accepta în momentul în care vor ajunge. Barna a mai spus că i-a dat un mesaj premierului Florin Cîțu luni seară, însă acesta nu i-a răspuns.

Întrebat care a fost mesajul președintelui pentru USR PLUS, Dan Barna a răspuns: "Că ne aflăm într-o situație complicată. Nu glumesc!".

Dan Barna a mai precizat că, atunci când i-a spus președintelui că Florin Cîțu trebuie să facă un pas în spate, răspunsul a fost unul legat de Congresul PNL. Ulterior, Barna a revenit asupra declarației: "Era răspunsul la întrebarea referitoare la poziția noastră și ce se întâmplă mai departe. Mai departe sunt Congrese și la noi, și la PNL".