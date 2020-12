Dan Barna, copreședinte USR PLUS, a declarat miercuri că nu a găsit o posibilitate legală pentru a putea vota la alegerile parlamentare, având în vedere că este izolat în București ca urmare a infectării cu noul coronavirus.

Barna aprecizat că ar putea solicita urna mobilă doar dacă s-ar afla la Sibiu, acolo unde are și domiciliul, scrie Agerpres.

"Vestea e foarte proastă - și tocmai de asta vă cer să votați și pentru mine. Nu am posibilitate legală, nu am reușit să identific o posibilitate legală pentru a putea vota. Din păcate, nu există cadru legislativ în momentul acesta pentru ca cei afectați de COVID care nu sunt în județul unde au domiciliul - pentru că sunt izolat în București și urna mobilă nu vine de la Sibiu la București - și practic cred că sunt în situația să nu... Am vorbit în continuare cu autoritățile, să văd dacă există vreo posibilitate. Deocamdată nu am identificat vreuna. De asta, gândiți-vă dacă mergeți sau nu la vot, pentru că sunt oameni care s-ar putea să nu poată să o facă, deși și-o doresc și îmi doream cu tot sufletul să fiu acolo. Mergeți la vot și votați gândindu-vă la lucrul acesta", a precizat Barna, în cadrul unei dezbateri on-line USR PLUS.

El i-a îndemnat pe cetățeni să poarte mască și mănuși, să respecte măsurile de distanțare și să meargă la urne.

"Mergeți la vot duminică, pentru că aveți șansa să puneți niște oameni care au experiență și vin cu acea bună credință pe care ne dorim cu toții să o găsim și în Parlament și în Guvern. Pentru că 30 de ani prea mult a fost numai băltire și prosteală continuă. Hai să nu îi mai lăsăm pe aceiași oameni care ne-au condus 30 de ani să ne conducă și acești patru ani, tot ei singuri. Hai să mai punem niște oameni mai cumsecade și mai profesioniști alături de ei. Și aceștia sunt fix cei din USR PLUS. Asta e realitatea", a spus el.