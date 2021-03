Guvernul nu are acum în plan niciun lockdown sistemic, general, a declarat, luni seară, într-o emisiune la postul public de televiziune TVR 1, vicepremierul Dan Barna.

Acesta a afirmat că Executivul va adopta noi măsuri pentru prevenirea extinderii pandemiei de COVID-19, însă a subliniat că măsurile nu vor fi radicale.

"Suntem în fața valului 3. E clar lucrul acesta. Avem tulpina britanică identificată, prezentă. E clar că nu poți să blochezi această răspândire. Cum trecem peste asta depinde foarte mult de noi. S-a observat, din păcate, și la nivelul populației, o relaxare și un sentiment că gata, am scăpat. Iată, vedem că nu am scăpat și cifrele, chiar dacă unii indicatori par stabili, vedem presiune pe sistemul ATI ceea ce ne confirmă că lucrurile sunt departe de a fi trecut. Or, din această perspectivă, vor mai fi necesare niște măsuri tocmai pentru a nu face și nu avem în plan niciun lockdown sistemic, general. Acesta nu e pe masă în momentele acestea și nu intenționăm să îl decidem. Nu poți nici să fii radical. Radical înseamnă să închizi tot și te asiguri că îți scade... Nu poți să faci asta, pentru că oamenii trebuie să meargă la muncă, pentru că oamenii trebuie să poată să își cumpere alimentele esențiale și lucrurile de care au nevoie", a precizat Barna.

El a arătat că "România a reușit să treacă relativ decent prin această situație, în pandemie, pentru că a luat măsurile cumva mai devreme".

Dan Barna exemplificat cu situația de la Timișoara, localitate închisă după creșterea numărului de cazuri.

"De asta a fost și decizia de la Timișoara. Mai bine iei o măsură nepopulară și îl felicit pe primarul Timișoarei pentru că avut verticalitatea să ia această decizie importantă, chiar dacă oamenii i-o reproșează, pentru că, luând decizia acum, te-ai asigurat că peste două săptămâni nu o să iei o decizie care să dureze trei luni", a adăugat vicepremierul.