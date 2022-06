Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Cărbunaru, a declarat joi că, din ceea ce cunoște, rezultatele evaluării miniștrilor vor fi prezentate luni.

Premierul Nicolae Ciucă a anunțat zilele trecute că evaluarea va ține cont și de țintele realizate de ministere pentru PNRR, iar ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Boloș, va prezenta vineri situația pe larg a acestora.

Evaluarea miniștrilor trebuia să aibă loc la finalul lunii mai, însă ea a fost anulată pentru a se realiza obiectivele asumate în fața Comisiei Europene pentru a atrage banii din PNRR.

Pe 12 mai, președintele Klaus Iohannis s-a declarat "sceptic" în privința evaluării miniștrilor dupa șase luni.

"Evaluarea nu o voi face eu, chiar dacă am opinii personale despre fiecare. Această opinie o voi spune premierului dacă mă întreabă. Nu m-a întrebat până acum. Asta cu evaluările la șase luni, sincer, sunt un pic sceptic. Până la urmă este o Coaliție, fiecare partid are o mândrie că vrea să își păstreze oamenii, că vrea să arate că are oamenii cei mai buni, iar dovada practică este că acest Guvern a făcut față acestor crize de până acum. Îmi permit să vă amintesc faptul că, atunci când am încurajat formarea acestei Coaliții, lumea a crezut că fac o greșeală. Rezultatul este cel mai stabil, solid și performant Guvern din ultimii destul de mulți ani", a comentat Klaus Iohannis.



El s-a întrebat și cum ar fi arătat România în perioadă de război și crize economice cu un Guvern "subțire", care se impune greu, motiv pentru care nu recomanda evaluări atunci.

"Nu cred că ne face bine o mare discuție despre care e mai bun ministru și care este mai slab", a spus acesta.