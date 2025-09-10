Președintele Nicușor Dan a fost întrebat miercuri dacă există un acord politic în acest moment pe concedierile din primării și din consilii județene și dacă vor fi concediați 10% dintre funcționari.

El a replicat că este o discuție pe care Coaliția, "cu sau fără mine, o să o aibă săptămâna viitoare pentru că așa s-au angajat".

Pentru că șeful interimar al PSD, Sorin Grindeanu, spune repetat că nu este de acord cu ceea ce a anunțat el și premierul privind reforma administrației locale, Nicușor Dan a reiterat că "o să avem discuția asta cu toții".

"Repet, cu mine sau fără mine, săptămâna viitoare, că ăsta a fost termenul pe care ni l-am asumt", a continuat Nicușor Dan.

Tot Grindeanu susține că nu va fi de acord cu pachetul 3 de măsuri fiscal-bugetare dacă nu există un consens pe așa-anumitul pachet de relansare economică pe care PSD îl va prezenta joi, Dan a spus că "sunt discuții în curs".

"Eu mi-aș dori ca ele să fie mai puțin în spațiul public și mai mult între parteneri. Eu ce constat, dincolo de discuțiile din spațiul public, este că pachetul 1 a trecut, pachetul 2 a trecut. Au fost multe măsuri în care partidele au avut poziții diferite și au reușit să le armonizeze. Asta e direcția în care trebuie să meargă administrația statului în momentul ăsta, și eu sunt fericit că merge. Mai departe, nu o să amplific eu discuțiile care în parte sunt legitime", a explicat acesta.