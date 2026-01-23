Președintele Nicușor Dan a declarat, la finalul reuniunii informale a Consiliului European, că sunt bătălii mai importante în care ar dori să se implice, întrebat dacă ministrul Justiției, acuzat de plagiat, ar trebui să demisioneze.

"Sunt multe bătălii de dus, asta este opinia mea. Noi am avut o perioadă, anii '90-2000, în care era o obișnuință în universitățile din România pentru o parte dintre, în fine, profesori îndrumători să îndrume oamenii să ia de aici, să ia de acolo, plagiat. Un fapt. O parte din oamenii ăștia sunt parte din elita politică a României de azi. Nu există o contrapondere politică față de această realitate. Ca să vă spun foarte tranșant, sunt bătălii mai importante, cum ar fi justiția, evaziunea fiscală, un proiect economic pentru România, în care eu doresc să mă implic", a răspuns președintele.

La insistențele jurnaliștilor dacă asta nu este o temă importantă, președintele a reiterat că el se implică în teme mai importante.

Potrivit analizei PressOne, cel puțin 56,68% dintre paginile lucrării ministrului Radu Marinescu, sub titlul Sistemul mijloacelor de probă în procesul civil conțin text copiat din alți autori, mai exact 140 de pagini din cele 247 ale lucrării.

