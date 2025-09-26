Președintele Nicușor Dan a declarat joi seară, la Digi24, că va schimba "foarte probabil" șefii parchetelor din România și promite "o evaluare așa cum se cuvine".

"Foarte probabil, dar oamenii au un mandat până în primăvara anului viitor și o să facem o evaluare așa cum se cuvine. Au și ei, pe de altă parte, niște circumstanțe, faptul că sunt cu 30% mai puțin decât trebuie să fie. Una peste alta cred că mulți care urmăresc fenomenul văd că e o problemă cu parchetele", a spus președintele.

Întrebat despre relația pe care o are cu SRI, Nicușor Dan a spus că este un șantier în extindere.

"Am discuții frecvent cu SRI și până la momentul acesta nu am o cunoaștere completă a activității lor. Așa cum relația mea cu justiția e un șantier, relația mea cu serviciile e un șantier pe care îl extindem", a explicat Dan.







