Președintele Nicușor Dan va participa în zilele de 1 și 2 octombrie, în Copenhaga, la reuniunea informală a Consiliului European și respectiv la cea de-a șaptea reuniune a Comunității Politice Europene, a anunțat Administrația Prezidențială.

Pe agenda acestor reuniuni figurează conflictul din Ucraina și asigurarea securității europene. În cadrul reuniunii Comunității Politice Europene, președintele României va participa la masa rotundă privind situația de securitate din Europa și aspectele legate de reziliență.

De asemenea, în marja acestor reuniuni, președintele Nicușor Dan va avea o serie de întrevederi bilaterale.