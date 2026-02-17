Președintele Nicușor Dan a semnat marți decretul privind lui Dan Mihalache din calitatea de ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Cipru.

Fost șef al Cancelariei Prezidențiale, Dan Mihalache a fost numit ambasador în Cipru în 2021.

Anterior, Mihalache fusese ambasador la Londra.

Tot marți, președintele Nicușor Dan a semnat decrete privind rechemarea lui Radu-Cătălin Mardare din calitatea de ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Republica Libaneză, rechemarea Răduței Dana Matache din calitatea de ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Republica Filipine și rechemarea lui Ștefan-Alexandru Tinca din calitatea de ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Republica Turcia.