Președintele Nicușor Dan a transmis luni, pe contul său de X, că pleacă la summitul de la Helsinki, dar "iau cu mine îngrijorările societății legate de funcționarea justiției, pe care le împărtășesc".

"Problemele semnalate în spațiul public sunt grave, dar au rezolvare. În limitele atribuțiilor mele constituționale, voi acționa pentru apărarea independenței justiției și a statului de drept. Statul de drept nu este negociabil. Pentru ca România să fie un stat respectat în plan extern, trebuie să aibă, înainte de toate, instituții corecte, credibile și funcționale în interior. Cele două obiective nu se exclud, ci se susțin reciproc. Securitatea statului începe din interior", a scris președintele.

Nicușor Dan participă marți la summitul Statelor UE de pe Flancul de Est. Luni are o întrevedere cu reprezentanți ai companiilor din domeniul industriei de Apărare și Aerospațiale din Republica Finlanda și o întâlnire cu reprezentanți ai comunității românești din Republica Finlanda.





