După luni de tergiversări, președintele Nicușor Dan și-a numit în sfârșit consilieri prezidențiali, consilieri de stat și consilieri onorifici.

Tot luni, Nicușor Dan a semnat decretele pentru numirea noilor consilieri, unii fiind în funcție începând cu 1 octombrie, alții de pe 6 octombrie.

Aceștia, potrivit Președinției, își vor asuma responsabilități în cadrul Administrației Prezidențiale începând cu lunile octombrie și noiembrie.

Noile numiri sunt următoarele:

Marius Lazurca - consilier prezidențial pe politică externă începând cu 6 octombrie 2025.

Valentin Naumescu - consilier prezidențial pentru afaceri europene începând cu 1 noiembrie 2025.

Ana-Maria Geană - consilier de stat pentru românii de pretutindeni începând cu 6 octombrie 2025.

Eugen Tomac - consilier onorific pentru relația cu românii de pretutindeni începând cu 6 octombrie 2025.

Cosmin Soare - consilier prezidențial pe probleme constituționale începând cu 1 noiembrie 2025. (Avocat care s-a implicat în campania lui Mircea Geoană la prezidențialele din 2024).

Alexandru Ciurea - consilier prezidențial pe probleme juridice începând cu 6 octombrie 2025.

Andrei Popovici - consilier onorific pentru economie începând cu 6 octombrie 2025.

Ramona Dinu - consilier de stat pentru guvernanță corporativă și turism începând cu 6 octombrie 2025.

Ludovic Orban - consilier prezidențial pentru politică internă începând cu 6 octombrie 2025.

Diana Iancu - consilier prezidențial pentru comunicare publică începând cu 6 octombrie 2025.

Ștefania Simion - consilier de stat pentru mediu începând cu 6 octombrie 2025.

Diana Punga - consilier de stat pentru relația cu societatea civilă începând cu 1 noiembrie 2025.

Cristian Roșu - consilier de stat pentru relații publice începând cu 1 noiembrie 2025.

Andreea Miu - consilier prezidențial. Va conduce Secretariatul General al Administrației Prezidențiale începând cu 1 noiembrie 2025.

Ștefan Dragomirescu - consilier de stat pentru administrarea patrimoniului și logistică în cadrul Secretariatului General al Administrației Prezidențiale începând cu 6 octombrie 2025.

Roxana Butnaru - consilier de stat la Cancelaria Ordinelor începând cu 1 noiembrie 2025.

"Aceste numiri reflectă angajamentul președintelui pentru o administrație profesionistă, eficientă și în deplin acord cu prioritățile mandatului prezidențial. Conform cadrului legal în vigoare, consilierii își exercită atribuțiile în condiții de legalitate, responsabilitate, profesionalism și loialitate față de Președinte", a transmis Administrația Preizdențială.

