Președintele Nicușor Dan a anunțat luni că în 2025 cheltuielile Administrației Prezidențiale au fost reduse cu 30%, adică 30 de milioane de lei, mai mult decât s-a angajat în iulie.

În vara anului trecut, în contextul măsurilor fiscale asumate de Guvern și al nevoii generale de reducere a cheltuielilor bugetare, Administrația Prezidențială preciza că "își onorează angajamentul anunțat în luna iulie de președintele Nicușor Dan.

În cursul lunii septembrie, cu ocazia rectificării bugetare, Administrația Prezidențială a transmis oficial Ministerului Finanțelor decizia de a returna 17.500.000 lei din creditele bugetare alocate inițial în anul 2025.

"Această reducere semnificativă reflectă angajamentul Președintelui față de un stat mai suplu, mai eficient și solidar cu cetățenii. Deși obiectivul inițial era o reducere de 20 de milioane de lei, suma de 17,5 milioane de lei reprezintă un efort real, rezultat al unei analize riguroase a cheltuielilor instituției", spunea instituția.

„Nu vorbim doar despre simboluri. Vorbim despre decizii administrative responsabile, despre gesturi concrete care contează atunci când vine vorba de banul public. Este o contribuție reală la echilibrul bugetar și un semnal de solidaritate cu toți cetățenii României”, a transmis, atunci, Nicușor Dan.

