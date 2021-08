Biroul Politic Național al PNL s-a reunit miercuri pentru validarea lui Dan Vîlceanu ca propunere pentru funcția de ministru al Finanțelor.

UPDATE

La declarația de presă susținută după ședință au ieșit premierul Florin Cîțu, ministrul desemnat al Finanțelor, Dan Vîlceanu, miniștri și lideri PNL, însă Ludovic Orban a fost absent.

Potrivit premierului, a fost un singur vot împotriva propunerii lui Vîlceanu pentru funcție.

Dan Vîlceanu i-a mulțumit premierului pentru susținere și s-a declarat onorat că a primit votul colegilor pentru a deveni ministru al Finanțelor.

"Ministerul de Finanțe este unul dintre ministere foarte importante și nu am niciun fel de dubiu că voi face echip bună cu prim-ministrul. Am lucrat împreună și în Comisia de buget-finanțe. Sunt cred că 4-5 bugete dezbătute împreună acolo", a declarat Vîlceanu.

Cîțu a mai anunțat că propunerea va fi înaintată tot miercuri către președintele Klaus Iohannis și este sigur că jurământul noului ministru va fi depus tot astăzi.

Ulterior, Ludovic Orban a ieșit singur în fața presei pentru a explicat de ce a votat împotriva desemnării lui Dan Vîlceanu pentru funcție.

"I-am anunțat pe colegi că votul împotrivă îmi aparține. Modul în care s-a desfășurat procedura, faptul că nu am avut o discuție cu Florin Cîțu pe tema propunerii formulate, faptul că BPN-ul a fost convocat intempestiv și fără să existe clar un punct de vedere exprimat din partea mea (...), vreau să se știe că prin votul pe care l-am dat ca președinte al PNL mi-am exprimat rezerve extrem de serioase față de această candidatură. Domnul Cîți, în toate aparițiile publice, a spus că susține competența, integritatea. Din punctul meu de vedere, există riscuri cu privire la această desemnare", a spus Orban.

Orban a adăugat că răspunderea cu privire la modul în care Dan Vîlceanu va gestiona Ministerul Finanțelor îi aparține lui Florin Cîțu și susținătorilor.

+++

Anunțul a fost făcut de premierul Florin Cîțu marți seară, la finalul unei întâlniri pe care a avut-o la Vila Lac cu mai mulți lideri liberali care îl susțin la candidatura pentru șefia PNL, informează Agerpres.

"A fost o întâlnire foarte bună, într-un moment important pentru PNL. Mâine, pentru că suntem responsabili, am convocat un BPN pentru a numi ministrul Finanțelor Publice. Trebuie să ne concentrăm pe guvernare, urmează rectificarea bugetară, alocări de resurse importante în economie, așa cum am obișnuit, eficient. Și, bineînțeles, am discutat strategia pentru perioada următoare, pentru că intrăm în linie dreaptă pentru congresul din 25 septembrie. Cam aceasta a fost discuția în această seară și temele dezbătute", a declarat Cîțu.

Întrebat despre faptul că președintele PNL, Ludovic Orban, reproșează că a fost convocată "din scurt" această ședință a BPN și că a aflat "dintr-un sms" despre reuniune, premierul a spus: "Vă asigur că toate procedurile au fost respectate, nu a fost doar un sms, a fost și discuția pe care am avut-o cu domnul președinte, și la telefon și față în față, despre acest BPN, nu e chiar din scurt, a fost discuția ieri, BPN este mâine, deci cred că două zile sunt de ajuns".

"Mâine avem un BPN, convocat de această echipă și mâine vom demonstra că avem majoritatea necesară", a răspuns Cîțu, întrebat dacă există majoritatea necesară pentru desfășurarea reuniunii BPN.

Ludovic Orban spune că a primit un SMS prin care a fost anunțat că se convoacă BPN-ul

"Nu mi-au fost aduse la cunoștință documentele de convocare. Aceasta s-a făcut de secretarul general fără a primi, ca președinte, numărul de semnături, ordinea de zi propusă, procedura normală și firească", a explicat, miercuri dimineață, Ludovic Orban.

El a negat faptul că a refuzat să convoace BPN-ul, ci a cerut o discuție cu premierul pe tema nominalizării de la Finanțe.

"Dorința mea era să susținem de comun acord un candidat. Oricum aș fi convocat BPN-ul, pentru că pe 23 august expiră interimatul la Finanțe al premierului", a mai adăugat șeful PNL.