Liderul PNL Gorj Dan Vîlceanu, prieten foarte bun cu premierul Florin Cîțu, este propunerea de ministru pentru portofoliul de la Finanțe.

Întrebat sâmbătă într-o conferință de presă pe cine susține pentru Ministerul Finanțelor, Florin Cîțu a declarat că îl susține pe Dan Vîlceanu.

Dan Vîlceanu este economist și are un doctorat obținut la Universitatea de Vest din Timișoara.

+++

Premierul Florin Cîțu l-a revocat pe 8 iulie din funcția de ministru al Finanțelor pe Alexandru Nazare.

"După o discuție cu membrii Coaliției marți seara, în care i-am anunțat că am cerut demisia ministrului Finanțelor, acesta m-a informat că nu vrea să își dea demisia și preferă să fie revocat. Astăzi, după încă o discuție în Coaliție la prima oră, am transmis președintelui Klaus Iohannis cererea de revocare a lui Alexandru Nazare. Am trimis și propunerea de ministru interimar, adică să fiu eu", declara Florin Cîțu în luna iulie.

Ulterior, președintele Klaus Iohannis a semnat Decretul de revocare din funcția de membru al Guvernului a lui Alexandru Nazare și l-a desemnat pe Florin Cîțu ca ministru interimar.