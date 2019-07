Premierul Viorica Dăncilă a prezentat marți, în plenul Parlamentului European, rezultatele obținute de România pe perioada deținerii Președinției Consiliului UE.

"A fost important să arătăm că instituțiile europene lucrează pentru cetățeni și produc rezultate care îmbunătățesc viața acestora. Am satisfacția de a afirma că România a reușit acest lucru. (...) România a demonstrat că poate performa cu succes pe fondul unor provocări și tendințe care pun sub semnul întrebării determinarea UE de a progresa. Am dovedit capacitate României de a contribui la valoare UE - 90 de dosare finalizate și aproximativ 2.500 de evenimente și reuniuni organizate", a spus Viorica Dăncilă.

Viorica Dăncilă le-a spus eurodeputaților că Europea nu trebuie să aibă mai multe viteze, iar România rămâne în continuare atașată valorilor democratice și a statului de drept.

"Proiectul nostru nu trebuie să promoveze o Europă cu mai multe viteze și nici cercurilor concentrice. România va continua să promoveze obiectivul comun de consolidare a proiectului european și va urmări, în același timp, definitivarea integrării sale. Ma refer aici la integrarea în spațiul Schengen. Vom acționa de o manieră pragmatică pentru promovarea principiilor din declarația de la Sibiu și rămânem profund atașați valorilor democratice și a statului de drept", a mai punctat premierul.

De asemenea, aceasta a reafirmat că nu trebuie să exite "falii" între statele membre, iar eforturile depuse de Președinția Română la Consiliul UE reprezintă " bază consistentă pentru continuarea avansării agendei europene".