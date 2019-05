Premierul Viorica Dăncilă susține că a încercat să vorbescă la telefon cu președintele Iohannis referitor la refuzul de a nominaliza noii miniștri, dar șeful statului nu a putut discuta pentru că a fost la Bruxelles, iar apoi și-a lansat cartea.

UPDATE 12.15 "Înainte de Paşte, ne-a propus PSD o remaniere a acestui Guvern. Nu pentru a face guvernarea mai bună, nu vă faceți iluzii. S-au certat ei între ei, găştile, și au venit cu trei propuneri - Nicolicea, Florea şi Brăiloiu. Le-am spus atunci că nu sunt de acord cu această remaniere, fiindcă nu aduce nimic nou, nimic bun. Astăzi le-am dat pesediștilor refuzul meu şi în scris, ca să înţeleagă mai bine că nu sunt de acord", a anunțat Klaus Iohannis.

"Am încercat o discuție cu domnul Iohannis, sunt un om care mă țin de cuvânt. (...) Am sunat la Administrația Prezidențială și mi s-a spus că domnul președinte este luni la Bruxelles și marți își lansează cartea pe scările vopsite la Ploiești. Eu sper, și îi solicit să dea motivarea (pentru refuzul de a numii miniștrii - n.r.), pentru că este sarcina dumnealui. Cred că este un lucru bun, și-a lansat o carte, este foarte bine, dar eu cred că ceea ce ține de această țară trebuie să fie o prioritate pentru noi, iar faptul că încerci să blochezi Guvernul nu este un lucru care să aducă plus valoare”, a declarat Viorica Dăncilă, aflată într-o vizită în județul Prahova.

Viorica Dăncilă a mai spus că nu crede că își va schimba opțiunea în ceea ce privește restructurarea, în sensul că nu va accepta o astfel de măsură făcută în Parlament, așa cum vrea șeful PSD, Liviu Dragnea.

Pe 23 aprilie, președintele Klaus Iohannis anunța că nu acceptă propunerile PSD pentru ministerele Justiției, Fondurilor Europene și Românilor de pretutindeni, astfel că așteaptă alte propuneri din partea premierului.

Ulterior, Viorica Dăncilă i-a trimis președintelui propunerile de numire a Anei Birchall ministru interimar la Justiției, Eugen Teodorovici interimar la Fonduri Europene și Radu Ștefan Oprea interimar la Românii de Pretutindeni.