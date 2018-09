Premierul a declarat vineri că a colaborat foarte bine cu primarul general al Capitalei şi va continua să aibă aceeaşi abordare.

"Eu am colaborat foarte bine cu doamna Firea, am avut o deschidere totală. Cerinţele pe care dumneaei le-a avut şi le-a discutat cu mine - am căutat să rezolv cât mai multe. Şi de acum voi avea aceeaşi abordare. Dacă sunt probleme, voi discuta cu primarul Capitalei şi am să văd cum pot să sprijin proiectele pe care le are Capitala", a declarat Dăncilă.

Întrebată dacă mai este loc şi pentru Liviu Dragnea şi pentru Gabriela Firea în acelaşi partid, Viorica Dăncilă a explicat că lucrurile trebuie spuse în interiorul partidului.

Răspunzând unei întrebări privind protocoalele secrete, Dăncilă a evitat subiectul: "Singura soluție e să avem un moment T zero în care toate protocoalele să fie desecretizate”.