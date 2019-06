Președintele interimar al PSD, Viorica Dăncilă, a declarat luni că, în cadrul ședinței de Coaliție s-a discutat, despre înființarea unei Comisii de anchetă pentru fraudele la votul de la alegerile europarlamentare.

"Am avut o ședință de Coaliție unde am discutat despre înființarea unei Comisii pentru fraudele la votul de la alegerile europarlamentare. Am văzut că au apărut foarte multe sesizări în spațiul public și considerăm că este necesară o Comisie la nivel de Parlament care să analizeze aceste sesizări. Avem o datorie față de populație pentru aflarea adevărului", a declarat Viorica Dăncilă.

Inițial, purtătorul de cuvânt al PSD, Mihai Fifor, spune săptămâna trecută că s-ar putea discuta în cadrul Coaliției guvernamentale ideea înființării unei comisii parlamentare de anchetă pentru votul din 26 mai.

”Urmărim și noi cu foarte mare atenție tot ce-a apărut în spațiul public în ultimile zile legat de o posibilă fraudare a alegerilor în 26 mai. Am discutat și probabil că vom avea ca temă în cadrul unei ședințe de Coaliție și ideea aceasta a înființării unei comisii parlamentare de anchetă pentru votul din 26 mai”, a spus Fifor.