Premierul Viorica Dăncilă a declarat sâmbătă că analizează ideea unui referendum pentru înasprirea pedepselor pentru crimă, viol și pedofilie

"Analizez posibilitatea convocării unui referendum de consultare a românilor pentru înăsprirea drastică a infracțiunilor pentru crimă, viol și pedofilie. Luăm în calcul o OUG pentru eliminarea tuturor deficiențelor legislative care vor fi identificate de grupul de lucru. Vrem ca în 15 zile să avem o analiză și un plan de acțiune" , a declarat Viorica Dăncilă într-o conferință de presă.

Premierul a mai spus că a avut sâmbătă o şedinţă de urgență la Palatul Victoria cu şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, cu directorul STS, Sorinel Vasilca, şi cu ministrul Comunicaţiilor, Alexandru Petrescu, unde au decis înfiinţarea unui grup de lucru interinstituţional care să aibă ca scop gândirea unui plan de măsuri urgente pentru eficientizarea timpilor de răspuns în situaţii critice la nivelul întregului aparat de stat.

Acest grup urmează să fie condus de Raed Arafat.

Dăncilă a mai spus că aspectul acesta va fi propus și în cadrul şedinţei CSAT de marţi.

DIICOT Craiova a dispus reţinerea pentru 24 de ore a inculpatului Gheorghe Dincă, bărbatul din Caracal suspectat de uciderea adolescentei de 15 ani din localitatea Dobrosloveni, judeţul Olt, acesta urmând a fi prezentat Tribunalului Dolj cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Miercuri, Alexandra Măceşanu, o fată de 15 ani din comuna Dobrosloveni, judeţul Olt, a dispărut după ce a plecat spre municipiul Caracal cu o maşină "la ocazie". Minora a sunat de trei ori la numărul de urgenţă 112, spunând că a fost sechestrată de un bărbat, însă autorităţile nu au reuşit să identifice locul în care se afla. Anchetatorii au început percheziţia domiciliară la locuinţa bărbatului de 66 de ani vineri dimineaţa, la circa 19 ore de la apelul fetei.

Modul în care au acţionat autorităţile în acest caz va fi analizat şi de procurori de la Serviciul de Îndrumare şi Control din cadrul Parchetului General, dar va fi şi în atenţia CSAT.

Ca urmare a proastei gestionări a situației de la Caracal, ministrul de Interne l-a demis pe șeful Poliției Române, Ioan Buda. De asemenea, a fost demis și inspectorul adjunct al IPJ Olt și pe subprefectul de Olt.

Serviciul de Telecomunicaţii Speciale a susținut că a procedat corect, fără nicio abatere, în spiritul şi în litera legii în leătură cu localizarea victimei, a declarat purtătorul de cuvânt al STS, Mariana Pop, urmând să fie demis și prefectul de Olt.

"În conformitate cu prevederile articolului 10 din Ordonanţa de Urgenţă de Urgenţă 34/2008, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale a procedat corect, fără nicio abatere, în spiritul şi în litera legii, îndeplinind următoarele atribuţii: în data de 25 iulie am primit şi am înregistrat automat trei apeluri de urgenţă, care au fost localizate, aşa cum prevede ordonanţa, pe cât a fost posibil. Am transmis operativ cazul la Dispeceratul Poliţiei Slatina, transferul realizându-se conform indexului - cazul a fost indexat: lipsire de libertate", a precizat Mariana Pop.

Sursa: Agerpres