Premierul Viorica Dăncilă a anunțat marți că a răspuns celor 18 întrebări pe care prim-vicepreședintele CE, Frans Timmermans, i le-a adresat cu privire la situația justiției din România, urmând ca miercuri acestea să ajungă la Bruxelles.

"Am răspuns la toate cele 18 obiective care le-a ridicat domnul prim-vicepreședinte, Frans Timmermans. Mâine (miercuri - n.r.) vor pleca către Bruxelles și vom avea o discuție cu el după ce va vedea răspunsul detaliat pe fiecare obiectiv detaiat", a declarat Viorica Dăncilă, înainte de conferința "O politică de coeziune incluzivă pentru o Uniune mai aproape de cetățeni".

Întrebată ce a răspuns la întrebările legate de justiție, premierul a replicat: "Eu nu îmi permit să mă implic în ceea ce privește justiția. Am dat răspunsurile în funcție de cele susținute atât de ministrul Justiției, cât și de Comisia juridică din Parlamentul României. Nu am spus părerea unuia sau altuia, am dat răspunsuri aplicate, pliate pe realitatea existentă".