Viorica Dăncilă a susținut vineri, în cadrul unui discurs în fața femeilor din PSD, că mulți îi critică virgulele și greșelile de exprimare pentru că nu au altceva de criticat.

Premierul a mai susținut că e prima dată când proiectele au fost înlocuite cu jigniri și cu dosare penale, făcând aluzie la plângerea împotriva sa, în contextul disputei privind Ambasada României din Israel.

Dăncilă a pus greșelile de exprimare pe seama oboselii, dând asigurări că va mai face greșeli, dar că nu o să greșească niciodată ”în deciziile pe care le voi lua pentru România și pentru români”:

”Am fost descumpănită de virulența atacurilor lansate asupra mea. Dar, cu timpul, am înțeles un lucru: că cei mai înverșunați adversari, care îmi numără virgulele sau greșelile de exprimare, nu au altceva de criticat și, atunci, se limitează doar la aceste lucruri. Da, poate că am greșit. Este o presiune imensă, este o oboseală imensă. Și poate de multe ori, din neatenție sau pe fondul oboselii, am făcut greșeli și poate voi mai face. Dar vă asigur de un singur lucru: nu o să greșesc niciodată în deciziile pe care le voi lua pentru România și pentru români”.



În aplauzele frenetice ale femeilor din PSD, Viorica Dăncilă a spus că nu are niciun motiv să facă un pas înapoi, având susținerea coaliției și a conducerii social-democrate: ”Pe mâinile cui să lăsăm România?”

Ea le-a dat sfaturi celor din opoziție, afirmând că se înșeală dacă au impresia că pot câștiga puterea prin mijloace nedemocratice. Dăncilă a acuzat Opoziție că a adus ”dezbinare și ură” în democrația românească.

Mai multe persoane au întâmpinat-o pe Viorica Dăncilă în faţa Pavilionului Expoziţional din Mamaia, unde are loc reuniunea femeilor din PSD, strigând ”Analfabeta”.

Femeile social-democrate l-au așteptat în zadar pe Liviu Dragnea, ocupat să înăbușe nemulțumirile unor membri social-democrați la adresa sa.