Premierul Viorica Dăncilă a explicat vineri că Anca Alexandrescu nu mai este consolierul ei onorific pentru că se va ocupa în viitor de comunicarea de la partid.

"Am spus că se ocupă de comunicarea de la partid pentru că suntem în campania electorală şi eu consider că în campanie electorală orice partid trebuie să îşi folosească cât mai bine toate instrumentele pentru a avea un rezultat cât mai bun", a afirmat Dăncilă, întrebată care au fost motivele pentru care a renunţat la colaborarea cu Anca Alexandrescu, scrie Agerpres.

Întrebată dacă plecarea Ancăi Alexandrescu a avut ca motiv un conflict premier - preşedintele PSD, Dăncilă a spus că nu este niciun conflict între ea şi Dragnea.

"Nu este niciun conflict între mine şi liderul PSD, absolut niciun conflict. După cum ştiţi, am fost şi la Iaşi împreună, am fost şi la Botoşani împreună, discutăm, am discutat chiar şi ieri cu domnul preşedinte, nu este un conflict, suntem în campanie electorală şi cred că este foarte bine să avem o bună comunicare de la partid. De la Guvern deja noi trimitem către partid toate actele necesare, tot ceea ce ni se solicită referitor la programul de guvernare şi cred că trebuie să intensificăm comunicarea pe partid, care şi acum este o comunicare bună şi apreciez comunicarea Olguţei Vasilescu care este purtător de cuvânt, a celorlalţi colegi, dar cred că în campanie electorală întotdeauna trebuie să întărim comunicarea", a explicat Viorica Dăncilă.

Anca Alexandrescu a fost omul trimis de Liviu Dragnea să supravegheze activitatea Guvernului, fiind numită consilier onorific al premierului la data de 1 februarie 2018.

Alexandrescu este fosta soție a jurnalistului Dan Andornic, iar în trecut s-a ocupat de comunicare în Guvernul Năstase și Ponta, ulterior fiind și consiliera liderului PSD, Liviu Dragnea.