Premierul Viorica Dăncilă a declarat marți, după ce a avut o întrevedere cu Procurorul General al SUA, William Barr, că Executivul de la București nu va mai interveni asupra justiției și l-a asigurat de continuarea Parteneriatului Strategic.

Într-un comunicat, Guvernul spune că Viorica Dăncilă a exprimat determinarea de a consolida relațiile cu SUA, România fiind, în același timp, un susținător al colaborării între Statele Unite și Uniunea Europeană.

”Guvernul României și societatea românească sunt profund atașate valorilor europene și occidentale. Pentru români și pentru Guvern, viitorul țării noastre este în Uniunea Europeană, alături de partenerii săi strategici, SUA reprezentând o prioritate”, a afirmat prim-ministrul.

În cadrul întrevederii, Dăncilă a solicitat sprijinul procurorului general al SUA pentru includerea României în Programul Visa Waver și a arătat că Executivul român este "angajat să găsească cele mai bune soluții pentru continuarea reformei justiției și a legislației penale, în acord cu angajamentele internaționale ale României, dar și cu recomandările din cadrul MCV, ale Comisiei de la Veneția sau ale GRECO, precum și cele ale SUA".

De asemenea, ea a precizat că România se angajează să continue Parteneriatul Strategic cu SUA în domeniul cooperării judiciare internaționale în materie penală.

După votul moțiunii de cenzură, Viorica Dăncilă a mai adăugat că i-a spus lui Barr că Guvernul nu va interveni asupra justiției.

"Am avut o discuţie şi am spus care e modul de abordare al Guvernului şi faptul că Executivul nu va interveni în justiţiei, îşi doreşte o justiţie independentă, dar şi respectarea drepturilor cetăţenilor. Acest lucru l-am spus public şi acelaşi lucru l-am spus şi Procurorului General al SUA”, a punctat Dăncilă.

Premierul a reiterat faptul că nu vrea ca miniștrii săi să vorbească despre justiție: "Am spus că nu vorbesc despre justiţie şi că nu vreau să intervin în justiţie. Am avut o discuţie cu ministrul Justiţiei şi i-am spus că vreau ca nicio entitate, niciun ministru din Guvern să nu facă referire sau să intervină în Justiţie, să nu încerce sub nicio formă să mai aducă justiţia în curtea Guvernului”.

”Suntem un Guvern politic, orice decizie a noastră, orice afirmaţie, chiar dacă este a Guvernului României, va fi interpretată politic şi nu vreau ca alianţa PSD-ALDE să deconteze o eventuală greşeală", a mai spus Dăncilă.