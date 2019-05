Premierul Viorica Dăncilă și-a justificat miercuri, din nou, decizia de a-l numit pe Titus Corlăţean în funcțiade vicepremier pentru Parteneriate Strategice.

”Numirea lui Titus Corlăţean este pentru vicepremier pe parteneriate strategice, în locul Anei Birchall. Eu consider că Titus Corlăţean are experienţă privind politica externă şi cred că experienţa domniei sale trebuie folosită. Nu are nicio legătură acest aspect, nu are în portofoliul său dreptul la o decizie legată de alegeri, de secţii de votare", a declarat Viorica Dăncilă.

Titus Corlățean este ministrul de Externe care a organizat în mod dezastruos votul în Diaspora la alegerile prezidențiale din 2014. El a fost anchetat de DNA, fiind salvat de colegii senatori.

Marți seara, după CEx, Dăncilă a spus că nu vede nicio problemă în numirea lui Corlățean: ”Ce legătură au cele două portofolii? Nu putem spune că Titus Corlățean nu are experiență pe externe”.