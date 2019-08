Președintele PSD, Viorica Dăncilă, a declarat joi, la Argeș, că nu are de gând să demisioneze din funcția de premier nici dacă Parlamentul nu mai acordă votul de încredere pentru Guvern.

"Categoric, nu! În 2016, cetățenii ne-au acordat încrederea lor. Am avut premieri care, cum au dat de un lucru dificil, și-au dat demisia pe Facebook și au aboandonat lupta. Eu nu vreau să mă uit în ochii românilor să spun <<am abandonat proiectele cu care am venit în fața voastră>>. Vreau să duc aceste proiecte la bun sfârșit", a declarat Viorica Dăncilă, întrebată dacă va demisiona în cazul în care Parlamentul nu-i mai acordă votul de încredere după ruperea Coaliției PSD-ALDE.

Premierul a precizat că, totuși, dacă moțiunea de cenură anunțată de opoziție va fi adoptată, atunci Guvernul va pleca.

"Dacă va fi moțiune de cenzură și va trece, atunci Guvernul va cădea și va veni un alt Guvern. Din punctul meu de vedere este corect să procedăm așa. Nu este legat de faptul că ne ținem de un scaun sau că nu ne ținem de un scaun, așa cum am văzut anumite afirmații în spațiul public. Cred că dăm dovadă de responsabilitate și ne dorim stabilitate în această țară", a mai precizat Dăncilă.