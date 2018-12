Premierul Viorica Dăncilă a spus că nu are emoții cu privire la moțiunea de cenzură împotriva Guvernului său, dar depunerea ei înainte cu câteva săptămâni de preluarea președinției Consiliului UE este un semnal care nu ne face bine.

"Nu, nu am emoţii, pentru că am încredere în susţinerea întregii coaliţii, am încrederea colegelor şi colegilor mei, am încredere în responsabilitate. Pentru că, să nu uităm, depunerea moţiunii este un act de care Opoziţia poate să uzeze, este dreptul lor, este un drept legitim şi asta şi fac. Dar să nu uităm că această moţiune se depune cu două săptămâni înainte de preluarea preşedinţiei, ceea ce dă un semnal care nu cred că ne face bine. Dar, foarte bine, dânşii vor să o depună. Este dreptul dumnealor. Eu repet: nu am emoţii pentru că am convingerea că acest Guvern, susţinut de coaliţia de guvernare, a condus ţara într-o direcţie bună", a declarat Viorica Dăncilă, întrebată dacă are emoții în privința moțiunii de cenzură pe care o va depune opoziția.