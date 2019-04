Premierul Viorica Dăncilă a spus, într-un discurs susținut la un miting electoral de la Botoșani, că nu face niciun pas înapoi, pentru că are o datorie față de țară, de români și de Liviu Dragnea.

"Nu este ușor, nu-mi este ușor. Cred că am fost cel mai atacat prim-ministru de după 1989, dar nu am făcut și nu o să fac niciun pas înapoi, pentru că am o datorie față de cetățenii acestei țări, față de țara mea, față de cei care cei care ne-au acordat această încredere, mă refer la președintele partidului, Liviu Dragnea, mă refer la conducerea partidului, mă refer la toate județele care m-au susținut", a declarat Viorica Dăncilă, într-un discurs de aproximativ 15 minute pe care, pentru prima dată de când este premier, nu l-a citit de pe foi.

Ea a mai spus că PSD a învățat să conjuge verbul a construi, în timp ce alții au conjugat verbul a demola.

"Noi am învățat de-a lungul timpului să conjugăm verbul a construi, împreună cu dumneavostră. Au venit alții și au conjugat verbul a demola. Au dărâmat, am luat-o iar de la capăt. România și românii nu își mai permit experiențe", a mai spus aceasta.

La miting a avut loc şi un simulacru de alegeri interne. Pentru funcţia de preşedinte a fost un singur candidat, la fel şi pentru cea de preşedinte executiv. Nici la vicepreşedinţi nu au fost emoţii, fiind candidatul şi postul.

Liviu Dragnea a fost aşteptat cu ouă şi roşii româneşti de vreo sută de moldoveni care au strigat sloganuri anti-PSD în faţa Casei Sindicatelor, astfel că liderul PSD a intrat pe uşa din dos, scrie Botoşaninecenzurat.ro.

Premierul a mers cu Dragnea în maşină, dar când au coborât, liderul PSD a luat-o înaintea ei în viteză, lăsând-o în urmă fără să-i adreseze niciun cuvânt, relatează Ştirileprotv.ro.