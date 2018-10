Premierul Dăncilă a fost prezentă vineri la Târgu Ocna și Slănic Moldova, Bacău, pentru a vedea stadiul lucrărilor de regularizare a albie râului Slănic, iar discuțiile pe care le-a avut cu autoritățile și jurnaliștii au fost pline de greșeli.

"Am fost aici atunci când calamitățile au provoca atâtea dezastre, atâtea neajunsuri, am promis că mă întorc și m-am ținut de promisiune. (...) Așa cum am spus, vreau să mergem mai mult pe prevenție (...) și mai puțin pe înlăturarea dezastrelor (sic!) produse de calamități", a spus Viorica Dăncilă.

Dăncilă le-a spus celor prezenți la vizită că nu se știe cum va fi vremea după luna decembrie, iar datorită, nicidecum din cauza intemperiilor vremii, am avut calamități.

"Să nu uităm că după decembrie vremea nu știm cum va fi, în fiecare an a fost vremea foarte capricioasă, vin zăpezile și atunci putem să ne confruntăm din nou cu situațiile pe care le-am avut în iunie – iulie. (...) Nu am spus că țara este predispusă la calamități, am spus că datorită (din cauza - n.r.) intemperiilor vremii am avut calamități, dar acolo unde am avut calamități, este important să intervenim și să prevenim pe viitor aceste calamități", a mai spus ea.

Premierul a fost însoțit de ministrul de Interne, Carmen Dan, ministrul Transporturilor, Lucian Șova, și ministrul Apelor și Pădurilor, Ioan Deneș.