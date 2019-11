Președintele PSD, Viorica Dăncilă, îl invită duminică pe președintele Klaus Iohannis la o dezbatere electorală în studioul Televiziunii publice, iar ca "un mic sprijin de îmbărbătare", i-a propus deja temele de discuție.

"Eu, însă, sunt un om răbdător. Încă îl aștept pe domnul Iohannis să găsească înțelepciunea, tăria și curajul de a accepta invitația mea la dezbaterea pe care românii o cer și o merită. Am văzut că domnul președinte, după Guvernul său, comisarul său și Parlamentul său, vrea și dezbaterea sa. Eventual la sediul PNL, cu membrii de partid, nu? Eu îmi doresc ca domnul Iohannis să vină la o dezbatere în fața tuturor românilor, nu să țină un monolog în fața peneliștilor. Și are ocazia să o facă duminica aceasta. Am primit din partea TVR o invitație pe care eu am acceptat-o. Mi se pare corect ca acest eveniment să fie organizat de TVR, pentru a putea fi văzut de absolut toți românii - inclusiv de cei din diaspora și cei fără acces la televiziunea prin cablu - și să poată fi preluat și de celelalte televiziuni", a spus Dăncilă, într-o conferință de presă.

Dăncilă a mai spus că ea bănuiește că "teama este motivul refuzului de până acum", îi transmite lui Iohannis un "mic sprijin, de îmbărbătare", și i-a propus deja temele de dezbatere:

1. Ați promis în campania electorală din 2014 că veți renunța la imunitatea oferită de funcția prezidențială. De ce i-ați mințit pe români?

2. Cum v-ați făcut dumneavoastră datoria de președinte pentru care v-au ales și v-au plătit cetățenii, dacă în timpul mandatului ați stat mai mult în vacanță decât la muncă? Uitați o altă glumă pe care ați făcut-o astăzi, și anume că ați avut doar 3 concedii în 5 ani. La asta chiar am râs. Oare mâine ce o să ne mai spuneți, că stați în chirie?

3. Ca președinte care a călcat în picioare Constituția și a sfidat apoi deciziile Curții Constituționale, credeți că meritați voturile românilor pentru un al doilea mandat, la care vă dă dreptul tocmai Constituția României?

4. Ați făcut promisiuni mari pentru țară, domnule Iohannis, de exemplu intrarea României în Schengen sau ridicarea vizelor pentru Statele Unite ale Americii, dar nu ați reușit să vă întoarceți în țară decât cu o șapcă și trei poze. E normal, domnule președinte, să nu vă respectați în 5 ani de zile angajamentele și să veniți acum să cereți cu seninătate un al doilea mandat?

5. Ne vorbiți de România normală. Credeți că e normal să vorbiți cu nonșalanță despre justiție și integritate în timp ce dumneavoastră aveți o problemă de corupție cât casa? Sau mai exact, cât șase sau cinci case, pentru că ne-ați spus astăzi că a șasea "a fost eliminată”. Păi domnule Iohannis, dacă nu aveți probleme cu casele, cum a fost "eliminată” cea de-a șasea?

6. Tot despre România normală: În primele zile de la instalare, Guvernul PNL (guvernul dumneavoastră) a anunțat că vrea să renunțe la subvenții, că nu poate plăti salarii, că vrea să introducă noi taxe și că ar vrea ca bugetarii să muncească până la miezul nopții, asta dacă nu sunt concediați. Domnule Iohannis, acesta este Guvernul normal pe care vi-l doriți pentru România în următoarea perioadă?

7. De ce ați luat în derâdere Pactul Național pentru Bunăstarea Românilor propus de PSD, un act care oferea oamenilor o minimă asigurare împotriva tăierilor de pensii și salarii promovate în urmă cu câțiva ani de aliații dumneavoastră din PNL?

8. Domnule Iohannis, poate ne spuneți până la urmă adevăratul motiv al refuzului de până acum de a participa la o dezbatere cu mine, ca să lămuriți dumneavoastră personal dilema despre care vorbeam. Este teama de o confruntare brutală cu eșecul dumneavoastră ca președinte sau este disprețul față de români? (Vă reamintesc în acest context că există peste 9 milioane de motive pentru a participa la o dezbatere, pentru că sunt peste 9 milioane de români care au votat în turul 1).

9. Ca să extindem problema dezbaterilor, a dialogului și a prezenței dumneavoastră publice: De ce nu ați acordat nici măcar un interviu în această campanie și nu ați participat în cei 5 ani la vreo emisiune televizată sau vreun interviu? Credeți că nu aveți de dat niciun răspuns la întrebările românilor? Nicio vorbă despre ce ați făcut sau n-ați făcut în acest mandat? Veniți și ne spuneți astăzi că este "o idee interesantă”. E jenant, domnule președinte ca abia acum să vă vină ideea.

10. Și o ultimă întrebare, care să vă ajute să faceți un bilanț fulger al celor 5 ani de mandat: Domnule Iohannis, chiar nu vă îngrijorează absența dumneavoastră din costumul de președinte pe care-l purtați? Nici rușine nu vă provoacă?