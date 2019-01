Premierul Viorica Dăncilă a declarat marți seară, la Antena 3, că războiul dintre Guvern și președinte pe tema numirii miniștrilor va continua, iar legat de problemele din România, "nu trebuie să mai facem declarații în afara țării"

"Am vorbit foarte mult despre faptul că nu trebuie să mai facem declarații (negative - n.r.) în afara țării despre România. Dacă avem ceva să comentăm, să ne arătăm nemulțumirea să o facem aici, la București. Am văzut declarațiile președintelui de astăzi legat de OUG la care făcea referire domnul Toader. Nu cred că este un lucru bun și nu cred că acest lucru este benefic pentru România și pentru români", a declarat Viorica Dăncilă.

Referitor la scandalul numirii miniștrilor de la Dezvoltare și Transporturi, premierul a spus: "Este clar că acest război (între Guvern și președinte - n.r.) va continua, mai ales că suntem în an electoral. Este clar că președintele este în campanie electorală".

De asemenea, Viorica Dăncilă a spus că președintele i-a cerut de șapte ori demisia, dar niciodată nu s-a gândit să facă acest lucru.

"Niciodată! Nu puteam să dezamăgesc oamenii, pe cei care au crezut în mine, nu puteam să dezămăgesc colegele şi colegii şi nu puteam să dezamăgesc femeile din România că un premier imediat va ceda şi îşi va da demisia de la o acuzaţie nefondată. Acest lucru m-a făcut să am mai multă încredere în mine. Dacă la început am fost nedumerită de această abordare, acum am mai mult încredere în mine, în echipa mea. În niciun caz nu îmi voi da demisia", a spus aceasta.