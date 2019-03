Premierul Viorica Dăncilă a revenit cu explicații despre mutarea Ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim, afirmând că ea crede că trebuie făcut acest pas și "este o opinie personală".

„În discursul meu am vorbit despre mutarea Ambasadei la Ierusalim. Am formulat într-un mod corect. Am spus că trebuie să îndeplinim toți pașii constituționali. De aceea, cred că declarația președintelui, vorbind despre ignoranță și despre faptul că nu se știu pașii de către premierul României, nu a făcut decât să mă dezamăgească. Eu am avut o abordare corectă și am luat în calcul faptul că Constituția trebuie respectată. Că opinia mea este că trebuie să facem acest pas, asta e atceva. Dar este o opinie personală. Important e să respectăm Constituția României”, a declarat Dăncilă într-un interviu pentru Antena 3.

Aceasta a mai spus că este de părere că România trebuie să aibă propriile opinii.

„Eu consider că România trebuie să aibă propriile sale opinii, alegeri. Atunci când alegem să avem o opinie separată, asta nu înseamnă că ne poziționăm împotriva statelor membre sau UE. Dar cred că România ar fi mai respectată dacă avem tăria să ne spunem punctul de vedere. Am văzut la Washington cât de important este ca un stat să aibă propria sa opinie. Am văzut modul în care a reacționat sala, am simțit modul în care au apreciat acest discurs sau paragrafe din discurs. Am văzut oameni în primul rând care plângeau și acest lucru m-a făcut să mă gândesc că oamenii aveau de multă vreme aceste așteptări de la noi. A fost o întâlnire foarte bună, a fost un discurs care cred că a adus România în prim-plan. România a fost ascultată de SUA, de Israel, dar și de alte state. România a ocupat prima pagină a multor publicații și despre România s-a vorbit pe multe posturi de televiziune. Acest lucru e deosebit de important pentru noi”, a mai spus premierul.

Totodată, Dăncilă a spus că își dorește să aibă o discuție pe acest subiect cu președintele Klaus Iohannis, afirmând căa văzut criticile sale despre mutarea Ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim, dar "libertatea de exprimare este a oricui".

„Aș vrea să am o discuție cu domnul președinte. Am văzut declarația domnului președinte, care a fost foarte nemulțumit de declarația mea în plenul conferinței. Libertatea de exprimare este a oricui. Eu am spus doar că vom îndeplini procedurile constituționale. Eu, ca prim-ministru, mi-aș dori să facem acest pas. Faptul că vrem să se mute Ambasada, faptul că vrem să fim apropiați de SUA și Israel nu face să ne îndepărtăm de UE”, a mai punctat premierul Viorica Dăncilă.

Dăncilă a spus că se așteaptă la o nouă plângere penală din partea lui Ludovic Orban în urma declarațiilor susținute la Washington privind mutarea Ambasadei României din Israel la Ierusalim: „Din păcate, mi-aș fi dorit ca această fază să fie depășită, dar deja am văzut că a apărut în spațiul public din partea PNL solicitarea de a se face o nouă plângere penală împotriva premierului României pentru declarațiile de la conferința de la Washinton. Da, mă aștept la o plângere penală pentru că opoziția gândește doar politic. Rolul ei este să critice. Dar dincolo de această critică, cred că sunt și proiecte majore care ar trebui să întrunească cât de cât consensul atunci când e vorba despre țară”.