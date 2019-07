Guvernul a spus pentru prima dată oficial ce portofolii vizează în noua Comisie Europeană.

Premierul Viorica Dăncilă a anunţat sâmbătă că România ar putea cere din nou portofoliul politicilor regionale, având în vedere că mandatul nu a fost dus la termen, scrie Mediafax.

„Nu am dus până la final mandatul pe politici regionale, deci am putea să solicităm încă o dată acest portofoliu deosebit de important. Deci nu am încercat să mai am o nouă discuţie. Am luat act de acest lucru şi, bineînţeles, pe urmă încep negocierile pentru noul comisar, noul portofoliu”, a spus Viorica Dăncilă, într-un interviu difuzat sâmbătă de Antena 3.

„Eu cred că trebuie să luptăm pentru un portofoliu important, să nu repetăm greşeala pe care am făcut-o atunci când am preluat preşedinţia rotativă pentru că tot am vorbit de aspect şi să spunem că nu avem încredere că vom obţine un potofoliu important. Eu cred că trebuie să facem toate demersurile şi să obţinem un portofoliu important. Cred că pentru România un portofoliu precum Energia, Transporturile, Mediul ar însemna foarte mult”, a mai spus premierul.

Surse politice au spus de mai mult timp că PSD vizează portofolii precum energia, transporturile, mediul sau politica de vecinătate, dar această informație nu a fost confirmată până acum.

Parlamentul European a validat-o marți pe Ursula von der Leyen, fostul ministru german al apărării, drept viitor președinte al Comisiei Europene. Dar propunerea nu a fost lipsiă de controverse, dat fiind că liderii de stati și de guvern din UE, reuniți în Consiliul European, nu au propus un candidat cap de listă al partidelor politice europene, cum își doreau eurodeputații. În plus, Consiliul a ales pentru funcțiile de top din instituțiile europene (președintele Comisiei, președintele Consiliului European, șeful diplomației UE, președintele BCE) doar candidați din vestul Europei, iar președinte al Parlamentului European a fost ales un italian, astfel că distribuția geografică a funcțiilor nu este echilibrată, lucru remarcat și de premier în interviul acordat Antena 3.

„Cred că ar fi un act de normalitate măcar pentru Europa Centrală şi Europa de Est să avem portofolii mult mai puternice”, a spus Viorica Dăncilă.

De altfel, eurodeputatul PNL Siegfried Mureșan a cerut Guvernului să negocieze un post de vicepreședinte al Comisiei pentru România, apreciind că șansele de a obține un astfel de post sunt ridicate în actualul context.

Întrebată dacă România se gîndeşte la o funcţie de vicepreşedinte, Viorica Dăncilă a precizat că va încerca să negocieze tot ce e posibil pentru România. „Modul în care am gestionat preşedinţia Consiliului Uniunii Europene ne dă acest drept. Am arătat că suntem capabili, că putem să facem performanţă şi sunt convinsă că puteam face performanţă pe un portofoliu important la nivel european. Nu am discutat despre un nume de comisar. Am înţeles că există dorinţă de a avea egalitate de şanse şi că ar fi de preferat cu un comisar femeie pentru că am obţine un portofoliu mult mai important. Trebuie să urmărim de aproape tot ce se întâmplă în perioada următoare şi să începem negocierile atât din punct de vedere al primului-ministru, dar şi din punct de vedere al preşedintelui pentru că ştim că în Consiliul European România este reprezentată de preşedinte”, a mai spus Viorica Dăncilă.

Săptămâna trecută, președintele Klaus Iohannis a confirmat că a discutat cu Viorica Dăncilă despre propunerea de comisar interimar (Ioan Mircea Pașcu), dar și despre poziția în viitoarea Comisie, precizând însă că premierul „nu a venit până în momentul de față cu niciun fel de propunere pentru poziția de comisar, pentru mandatul care urmează”.