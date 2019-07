Președintele PSD, Viorica Dăncilă, a declarat vineri că trebuie ca partidul să iasă cu "un tandem" președinte - premier pentru alegerile prezidențiale, iar Eugen Teodorovici este o variantă pentru a o înlocui la Palatul Victoria.

"Am în vedere mai multe persoane, am în vedere o persoană care cred că s-ar descurca foarte bine și ar fi un premier foarte bun, dar cred că acest lucru trebuie să îl discut prima dată în CExN. Cred cu tărie că trebuie să ieșim cu un tandem, pentru că am văzut că există atâta dezinformare, încât cine știe ce lucruri mai apar în spațiul public și, pentru a limpezi lucrurile, cred că trebuie să ies cu o propunere de prim-minsitru", a declarat Viorica Dăncilă, la Vaslui, întrebată dacă s-a gândit la o propunere de premier în cazul în care ea va câștiga alegerile prezidențiale.

Întrebată dacă președintele executiv al PSD, Eugen Teodorovici, este o variantă, Viorica Dăncilă a spus: "Categoric, da!"