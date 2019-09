Premierul Viorica Dăncilă a eliberat din funcţie mai mulţi secretari de stat ai ALDE, potrivit unor hotărâri publicate joi seara în Monitorul Oficial. În acelaşi timp, ea îi reproşează preşedintelui că refuză numirea unor miniştri ai ALDE.

Trei dintre secretarii de stat ai ALDE au fost eliberaţi din funcţie de către prim-ministru fără să solicite acest lucru. Aceştia sunt Maria Magdalena Grigore, secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe, Silviu-Dănuţi Măcuţă, secretar de stat la Ministerul Cercetării şi Inovării şi Cezar Caleap, secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene, relatează Mediafax.

Alţi şase secretari de stat, printre care şi Andreea Lambru, secretar adjunct al Guvernului, au fost eliberaţi din funcţiile pe care le deţineau în Executiv, la cerere.

Eleodor-Mihai Mandreş a fost eliberat, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Finanţelor, Ionel Muscalu din cea de secretar de stat la Ministerul Muncii, Iulian Octavian Stana din cea de secretar de stat la Ministerul Mediului.

Tot la solicitarea lor au fost eliberaţi posturi şi Adrian Vlad Chiotan din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi şi Petre Ionel din cea de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate.

ALDE a decis ieşirea de la guvernare pe 26 august, iar a doua zi cei trei miniştri ai partidului au demisionat.

Acum, în timp ce secretarii de stat ai ALDE pleacă şi ei din funcţii, premierul Viorica Dăncilă a propus alţi trei membri ai ALDE la portofoliile Mediu - Graţiela Gavrilescu, Energie - Ion Cupă şi Relaţia cu Parlamentul - Alexandru Băişanu.

Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat joi că respinge remanierea cerută de premier.

"Am primit o astfel de solicitare de remaniere la sfârșitul lui august, iar, la câteva ore după ce primisem solicitarea, ALDE a anunțat public că părăsește Coaliția de guvernare. În aceste condiții, Constituția solicită explicit un vot din partea Parlamentului. Această chestiune este foarte clară, drept pentru care la momentul respectiv am refuzat remanierea solicitată. După câtva timp, doamna prim-ministru a venit cu o solicitare de interimari din același motiv, fiindcă Guvernul, acum, în noua confirgurație, în conformitatea cu art. 85 din Constituție trebuie să se prezinte în Parlament, am refuzat", a explicat preşedintele.

Totodată, Klaus Iohannis i-a transmis șefei PSD că niciun ministru nu va fi numit nou în Guvern până nu obține Guvernul validarea din Parlament.

"Din nou, preşedintele se poziţionează împotriva românilor. (...) Dacă nu am fi găsit soluţia deblocării activităţii ministerelor, prin delegarea unor atribuţii către Secretariatul General, oamenii ar fi stat neplătiţi mult timp. A trebuit să schimbăm proceduri şi să modificăm acte normative pentru ca oamenii din ministere şi agenţii guvernamentale să-şi poată primi salariile”, a replicat Dăncilă, care explicase anterior că "trădătorii" din ALDE "au înțeles că România are nevoie de stabilitate și, dincolo de interesul personal sau de miza politică, importante sunt România și românii și au decis să respecte votul oamenilor din 2016 și programul de guvernare pe care ni l-am asumat împreună".