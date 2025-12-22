Daniel David, ministrul independent al Educației, și-a dat demisia din Guvernul României, susțin surse concordante citate de mai multe publicații luni seara.

Actualizare

Daniel David a confirmat, pentru Edupedu.ro, că și-a dat demisia din funcția de ministru al Educației și Cercetării.

„Astăzi, 22 decembrie 2025, la exact un an de la invitația de a deveni ministru al Educației și Cercetării (22 decembrie 2024), i-am solicitat premierului eliberarea mea din funcția de ministru al Educației și Cercetării, prin depunerea demisiei la cabinetul acestuia. Recent am primit confirmarea. Deși demisia este un act unilateral, am vrut să fie o plecare amiabilă, așa cum a fost și colaborarea noastră”, a anunțat ministrul demisionar de la educație.

„A fost o onoare să servesc țara noastră din această poziție ca specialist/tehnocrat susținut de PNL, dar neafiliat politic, în două mandate – 23 decembrie 2024 – 23 iunie 2025 și 23 iunie 2025 – (probabil) 23 decembrie 2025 – și le mulțumesc președintelui țării Nicușor Dan și premierului Ilie Bolojan pentru suportul constant. Pentru mine amândoi sunt oameni cinstiți și dedicați binelui țării, astfel că mă bucur că am avut ocazia să lucrăm împreună", a mai scris el pe blogul său.

Știrea inițială

Potrivit surselor TVR, David este nemultumit de bugetul viitor al Educației. În plus, Daniel David nu vrea un buget de austeritate, pentru că deja a facut tăieri.

Daniel David va avea marți, după toate probabilitățile, o discuție lămuritoare cu premierul Ilie Bolojan.

Demisia a fost prezentată ca fiind la cererea premierului Ilie Bolojan, potrivit unor relatări ale Digi24.

Pe fondul demisiei, unele surse menționează că Marilen Pirtea (rector, Universitatea de Vest din Timișoara) este „în pole position” pentru a prelua portofoliul Ministerului Educației și Cercetării.

Actualizare: Explicațiile publice ale ministrului demisionar

„Astăzi, 22 decembrie 2025, la exact un an de la invitația de a deveni ministru al Educației și Cercetării (22 decembrie 2024), i-am solicitat premierului eliberarea mea din funcția de ministru al Educației și Cercetării, prin depunerea demisiei la cabinetul acestuia. Recent am primit confirmarea. Deși demisia este un act unilateral, am vrut să fie o plecare amiabilă, așa cum a fost și colaborarea noastră. A fost o onoare să servesc țara noastră din această poziție ca specialist/tehnocrat susținut de PNL, dar neafiliat politic, în două mandate - 23 decembrie 2024 - 23 iunie 2025 și 23 iunie 2025 - (probabil) 23 decembrie 2025 - și le mulțumesc președintelui Nicușor Dan și premierului Ilie Bolojan pentru suportul constant. Pentru mine amândoi sunt oameni cinstiți și dedicați binelui țării, astfel că mă bucur că am avut ocazia să lucrăm împreună”, a scris Daniel David pe blogul său.

Potrivit acestuia, motivația retragerii sale prin demisie este „simplă și nu trebuie construite motivații ascunse” în jurul ei.

„Niciodată nu am vizat o carieră politică, ci am acceptat temporar funcția de demnitate publică de ministru (în 23 decembrie 2024 și în 23 iunie 2025), pentru a ajuta țara și sistemul nostru de educație-cercetare în situațiile de criză pe care le-au traversat. Iar de data aceasta decizia mea de retragere este definitivă! Criza politică s-a încheiat și eram pregătit în iunie 2025 să revin la Cluj-Napoca. Dar angajamentul coaliției pentru Raportul QX și nevoia de a ajuta în perioada de criză fiscal-bugetară - când țara era la risc de incapacitate de plată, cu impact negativ și asupra sistemului nostru de educație-cercetare - m-au determinat să mă angajez temporar, așa cum i-am spus de atunci premierului, pentru un al doilea mandat”, a susținut ministrul demisionar.

Daniel David a subliniat că „cinstit este ca bugetul pe anul 2026 să fie făcut de ministrul care îl va administra”, așa cum a convenit cu premierul de când a acceptat cel de-al doilea mandat.

Ministrul demisionar al Educației a menționat că alegerea lui este „acum” cea profesională.

„Nu am avut șansa unui ministeriat pentru vremuri măcar relativ normale. Dar este adevărat că, dacă ar fi fost vremuri normale, nu sunt sigur că aș fi acceptat poziția de ministru”, a punctat el.

Daniel David a mărturisit că s-ar fi bucurat să lase „Pactul pentru Deceniul Educației - Cercetării (2026 - 2036)” asumat prin semnătură, dar „precipitarea” ultimelor săptămâni nu a creat contextul adecvat.

„Reamintesc însă liderilor partidelor pro-occidentale că, la întâlnirea coaliției, l-au asumat cu toții în principiu, urmând să fie operate doar unele ajustări de formulare, și mizez pe cuvântul angajat acolo, dincolo de semnătura formală”, a subliniat ministrul demisionar al Educației.

David a mulțumit tuturor pentru implicare și suport.

„Le mulțumesc mai ales echipei din cabinet și colegilor din minister cu care am lucrat direct, care au dus greul alături de mine, și echipei de la UBB, care mi-a ținut locul un an, când mintea mea era dedicată sistemului național de educație-cercetare și țării. Am dus împreună greul și criticile, deci și reușitele sunt ale tuturor. Dar le mulțumesc și oamenilor din UBB, minister și din sistemul de educație-cercetare cu care nu am interacționat direct, dar care și-au făcut onest și adesea tăcut datoria, astfel încât lucrurile să funcționeze”, a scris Daniel David.

Ministrul demisionar a mai spus că o vreme va evita să se pronunțe asupra educației-cercetării, pentru a „nu-i încurca” pe cei care vor veni după el și pentru a nu-i pune în situații „incomode” și, uneori, „poate nedrepte”.