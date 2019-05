La sediul PSD din Băneasa are loc o reuniune de urgență a liderilor social-democraţi, după condamnarea preşedintelui Liviu Dragnea la închisoare cu executare.

Ajuns la sediul PSD, primarul Sectorului 5, Daniel Florea, a declarat că președintele executiv, Viorica Dăncilă, va prelua conducerea interimară a PSD".

"Este cel mai slab rezultat pe care l-a obținut PSD deoarece am greșit foarte mult pe partea de comunicare și am acceptat demonizarea lui Liviu Dragnea. Am primit o lecție foarte dură de la români. Viorica Dăncilă va conduce partidul până la congres. Vom discuta mâine în CEX când va fi congresul", a declarat Daniel Florea.

15:34 "Cu siguranţă, un interimat, după care urmează să ne reorganizăm...Bănuiesc că, dacă îi întrebăm pe adversarii noştri politici, ar trebui să urmeze un haos la PSD şi canibalizare, dar eu cred că se înşală...PSD trebuie să rămână la guvernare, angajamentul nostru faţă de electorat şi votul pe care l-am primit ne obligă să ne ducem mai departe programul aşa cum ne-am angajat, avem obligaţii până ne terminăm guvernarea'', a declarat pentru Stiripesurse.ro Șerban Nicolae, preşedintele Grupului PSD din Senat.

15:18 Ecaterina Andronescu nu crede că decizia ICCJ de condamnare a lui Liviu Dragnea are legătură cu rezultatul alegerilor europarlamentare de duminică.