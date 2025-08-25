Fixarea datei alegerilor pentru Primăria Capitalei, un subiect tergiversat de Coaliție în ultima perioadă, a aprins luni spiritele între PSD și USR.

Realția dintre cele după formațiuni, tensionată după "boicotul" funeraliilor lui Ion Iliescu lansat de USR, a ajuns luni într-un nou punct.

Deputatul USR Cătălin Drulă, care a anunțat pe 30 iulie că s-a văzut cu președintele Nicușor Dan și au vorbit despre continuarea proiectelor pentru București, iar ulterior președintele a precizat că Drulă are profilul unui candidat la Primăria Capitalei, a transmis luni că "nu PSD decide dacă avem alegeri la București".

"Nu PSD decide dacă avem alegeri la București! Avem o lege pentru asta. Și e un drept democratic al oamenilor să-și aleagă primarul. Sorin Grindeanu a spus azi că nu e musai ca Guvernul să respecte legea și că PSD nu prea are chef de alegeri. Dacă PSD nu îi respectă pe bucureșteni și nu vrea să facă alegeri, poate să nu propună candidat. Anul trecut ne-a arătat exact de ce jocul cu data alegerilor duce la un dezastru de încredere. Toată lumea ar fi trebuit să-și tragă învățămintele de aici. Președintele Nicușor Dan și premierul Bolojan au fost foarte clari. Vom avea alegeri pentru primărie în această toamnă, în noiembrie, pentru că așa e legal și așa e moral și democratic", a scris Drulă pe pagina lui de Facebook.

PSD-istul Daniel Zamfir a venit cu replica pentru Cătălin Drulă.

"Hai că s-a umflat tărăța-n Drulău! Vrea el, mort copt, să ținem alegeri acum în București, că nu doar s-a pozat degeaba cu Nicușor! Ce uită băieții ăștia, e că sunt un partiduleț de 10% și nu decid ei ce să se întâmple și când să se întâmple. Chiar trecem printr-o perioadă dificilă, cu un an 2024 plin de alegeri, iar românii sunt mult mai preocupați de măsurile care le vor afecta traiul decât ambițiile personale ale drulăului. USR să nu uite că nu sunt miezul guvernării și se poate guverna țară și fără ei. Și poate că ar fi mai bine", a scris, tot pe Facebook. Zamfir.

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că un candidat comun PNL-USR la Capitală ar însemna că PSD este într-o formă de izolare în coaliție, iar asta crește șansele să se rupă Coaliția.

De asemenea, PSD nu consideră oportună organizarea de alegeri la Primăria Capitalei în această toamnă, potrivit informațiilor obținute de Libertatea din ședința Biroului Permanent al de luni.

Prim-vicepreședintele social-democrat, Daniel Băluță, a explicat în timpul ședinței din Șoseaua Kiseleff, desfășurate în spatele ușilor închise, că bucureștenii sunt mai preocupați acum de creșterea costurilor de trai și de transport.



„Nu este oportun să organizăm în noiembrie alegeri în București. Preocupările pe care le au oamenii acum sunt legate de creșterea costurilor de trai, creșterea costurilor de transport în comun. De aceea, PSD este preocupat de Pachetul de relansare economică”, a spus Băluță, cel care este și primarul Sectorului 4, potrivit surselor Libertatea prezente la Biroul Permanent PSD.

Un sondaj CURS publicat duminică arată că Daniel Băluță este favorit pentru Primăria Capitalei, urmat de Cătălin Drulă și Ciprian Ciucu. La egalitate cu cel din urmă este Cristian Popescu Piedone.

Tot duminică, PNL a dat publicității un sondaj realizat de INSCOP Research, unde tot Daniel Băluță rămâne favorit, iar pe locul 2 este Ciprian Ciucu, realizatoarea TV Anca Alexandrescu - pe 3, urmată de George Simion și Cătălin Drulă.

