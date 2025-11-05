Președintele Nicușor Dan și secretarul general al NATO, Mark Rutte, au discutat miercuri, la București, despre securitatea României, în principal, și a teritoriului aliat, în general.

Președintele Nicușor Dan a reiterat că România implementează Strategia Națională pentru Industria de Apărare 2024-2030 și "luăm foarte în serios revigorarea acestei zone economice. Avem o tradiție în care nu am avut cel mai bun management în ultimii ani, dar pe care în acest context suntem nevoiți și o vom revigora".

"Am avut o discuție despre situația de securitate în spațiul euroatlantic și colaborarea pe care trebuie să o avem în acest context. Am discutat despre necesitatea majorării cheltuielilor de apărare, după cum știți asta a fost concluzia Summitului de la Haga. Am discutat despre Ucraina și despre cum vom continua ajutorul pentru Ucraina. Am discutat despre Santinela Estului, care este programul NATO pentru apărare aeriană a Flancului Estic, deci, inclusiv a României, nu numai partea de drone, ci un întreg program de apărare aeriană coerentă pe tot Flancul de Est", a spus președintele într-o conferință de presă comună cu șeful NATO.

De asemenea, Dan a precizat că au discutat și despre capacitățile militare suplimentare care vor fi aduse pe întreg Flancul Estic, deci, inclusiv în România.

"Din partea României, am menționat ca țara noastră va continua să investească în consolidarea capabilităților sale militare. Am vorbit puțin de zona Mării Negre, în care România are un interes particular de securitate în ceea ce privește Flancul Estic. Am vorbit, de asemenea, de amenințările hibride și de modul în care putem să colaborăm cu privire la acestea. Am reafirmat faptul că România își va îndeplini obligațiile pe care și le-a asumat, va continua să fie un furnizor de securitate și de țară care contribuie la securitatea euroatlantică și, ca o concluzie a acestor discuții, îl invit pe domnul Secretar General să continue", a continuat Nicușor Dan.

Concluzia, prezentată de Nicușor Dan, este că țara noastră are aliați și că este protejată în mod corespunzător față de orice fel de potențială amenințare.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a afirmat că "România înțelege importanța investiției în apărare" și oferă exemplul cheltuirii a peste 2% pentru apărare, cu planul de a spori la 3,5% până în 2030 și, de asemenea, un supliment de 5% va fi pentru investiții legate de securitate.

"Este clar că România investește în NATO și vreau să fiu foarte clar: NATO investește în România”, a spus el.

Legat de intrarea dronelor rusești în România, Rutte a punctat că, indiferent de intenția Rusiei, "NATO ia aceste incidente foarte serios și vom rămâne vigilenți pentru că apărarea și descurajarea sunt cele mai importante".

"NATO este pregătită și capabilă să facă ceea trebuie pentru apărare. Aceasta include și activități ca Santinela Estică, ceea ce întărește poziția noastră pe tot Flancul de Est, inclusiv regiunea Mării Negre. Acesta înseamnă mai multe capacități care pot fi folosite atunci când este nevoie și unde este nevoie, nu există nicio îndoială că NATO este determinat să protejeze Alianța”, a completat șeful NATO.

Explicând de ce avem nevoie de Santinela estică, Rutte a precizat că aceste forțe terestre, inclusiv în România, ne ajută ca multe țări să participe la apărarea Flancului Estic.

"Dacă va avea loc un atac de oriunde, din Rusia sau oricine ar ataca NATO, dacă ar ataca România în special, nu este vorba despre ajutor din partea Santinelei Estice și trupele terestre, dar tot NATO va veni să vă salveze. Și nu numai în teorie. Noi trebuie să fim siguri că apărăm fiecare centimetru al teritoriului aliaților. Și avem activități, avem nevoie de aceste activități în fiecare zi, putem să le perfecționăm când este necesar, putem aduce mai multe capacități decât este nevoie. Dar în final, dacă această țară va fi atacată, sunt alte 31 de națiuni care vor veni să salveze România”, a spus Mark Rutte.

Despre retragerea de trupe americane din România, Mark Rutte a transmis că ”ajustările la situația trupelor NATO nu este ceva singular" și că Aacest lucru s-a întâmplat mai mulți ani.

"Au fost mai multe forțe NATO pe continent înainte, în 2022, și vedeți angajamentul președentelui Trump și a administrației lui, care este un angajament total față de NATO și față de eforturile noastre”, a spus Rutte.