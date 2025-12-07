Fostul premier și șef al PSD, Marcel Ciolacu, plecat din funcții în urma eșecurilor din alegerile de anul trecut și după haosul economic în care a lăsat România, a câștigat duminică alegerile pentru șefia Consiliului Județean Buzău.

UPDATE

Rezultatele finale arată că Ciolacu a adunat 51,97%, Ștefăniță Avrămescu - 27,03%, candidatul susținut de PNL și USR, Mihai Moraru - 11,06%.

+++

Potrivit centralizării a 90% din procesele verbale, Ciolacu a adunat 52% din voturi, urmat de candidatul AUR, Ștefăniță Avrămescu (circa 28%).

+++

Ciolacu a fost vicepreședinte al organizației de tineret din Buzău (1996 – 2000), apoi vicepreședinte al organizației municipale și județene (2000 – 2010) și președinte al organizației municipale Buzău (2010 – 2015). În 2015 a fost ales președinte al organizației județene PSD Buzău.

În 2005 a fost prefect interimar, iar între 2008–2012 a fost viceprimar al municipiului Buzău.

Ulterior a "migrat" spre București și la alegerile parlamentare din decembrie 2012, Ciolacu a fost ales deputat de Buzău. În 2013 a fost numit consilier onorific al prim-ministrului de atunci, Victor Ponta, pe probleme de regionalizare și administrație publică. În 2014 a devenit secretar în cadrul Camerei Deputaților și în 2016 a primit un nou mandat de deputat.

După rezultatele interne din PSD Buzău și retragerea unor lideri locali, Ciolacu a devenit liderul organizației județene (2015).

La nivel național, s-a afirmat tot mai ferm în PSD. După demisia Vioricăi Dăncilă a devenit președinte interimar al PSD. În 2020 (august) a fost ales președinte al PSD. A fost vicepremier fără portofoliu, în Guvernul condus de Mihai Tudose, iar în decembrie 2019, după arestarea fostului lider al Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, a fost ales președinte al Camerei Deputaților.

În vara lui 2023 a devenit prim-ministru al României.

